غيابات بالجملة في صفوف الزمالك قبل مواجهة كايزر تشيفز بالكونفدرالية

يستعد نادي الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وسط غيابات عديدة في صفوف الفريق لأسباب فنية وطبية.

ويغيب عن الزمالك في المباراة المرتقبة، اللاعبون التالية أسماؤهم، وأسباب الغياب:

محمد عواد.. لأسباب فنية.

لأسباب فنية. سيف فاروق جعفر.. لأسباب فنية.

لأسباب فنية. عمرو ناصر.. بسبب الإصابة.

بسبب الإصابة. آدم كايد.. الإصابته.

الإصابته. بارون أوشينج.. الإصابة.

الإصابة. محمود جهاد.. عدم اكتمال الجاهزية الفنية.

كما يغيب ثلاثي آخر عن القائمة، وهم: “أحمد فتوح، محمود بنتايج، محمد صبحي”.. لظروف تتعلق بالإصابة أو عدم الجاهزية.

وتعد هذه الغيابات ضربة قوية للفريق الأبيض قبل مواجهة حاسمة في البطولة القارية، حيث يسعى الزمالك لاستعادة الانتصارات، والتقدم نحو التأهل في المجموعة.

ويستضيف الزمالك كايزر تشيفز، مساء السبت، في لقاء ينتظره الجمهور بفارغ الصبر، على أمل أن يتمكن الفريق من تقديم أداء قوي رغم النقص في الصفوف.