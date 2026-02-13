استقبال حافل بالأوبرا لـ مدحت صالح.. وميرفت أمين فى صدارة الحضور

حظى النجم مدحت صالح والموسيقار عمرو سليم باستقبال حافل من جمهور ليالى عيد الحب التى يحتضنها مسرح النافورة المغطى، ووسط هتاف وتهليل الحضور بدأ مدحت صالح فقرته الغنائية بـ زى ما هى حبها والتى اشعلت الحماسة وتفاعل معها الجميع، ورحب بالنجمة ميرفت امين التى حرصت على حضور الحفل للاستمتاع بسهرة تجمع بين الطرب والرومانسية .

مدحت صالح

ليلة عيد الحب

تشهد ابواب مسرح النافورة المغطى بالاوبرا ازدحاما جماهيريا قبيل انطلاق ثانى ليالى عيد الحب والتى يحييها النجم مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم ويقودها المايسترو احمد عامر ويشارك خلالها نجوم الموسيقى العربية رحاب مطاوع، تامر عبد النبى، سوزان ممدوح .

ومن المتوقع أن يقدم النجم مدحت صالح باقة مختارة من اعماله الشهيرة التي تحمل طابعًا رومانسيًا وعاطفيًا، إلى جانب مختارات من روائع زمن الفن الجميل .

وكانت الاوبرا حرصت على خلق أجواء احتفالية تواكب المناسبة خاصة وأن ليالى عيد الحب بالاوبرا تعد احد أبرز الفعاليات الفنية التي تشهدها القاهرة خلال الفترة الحالية.