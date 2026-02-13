قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نادٍ في الدوري الروسي فقط.. أشرف نصار يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع أسامة فيصل
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 14فبراير 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا
لقاء الخميسي: نزلت مع أحمد زكي القبر أثناء دفنه وأبويا لأ
حكم صيام المريض كبير السن.. دار الإفتاء تجيب
استقبال حافل بالأوبرا لـ مدحت صالح.. وميرفت أمين فى صدارة الحضور
ملادينوف: انتهاكات الاحتلال قد تعرقل دخول لجنة إدارة غزة إلى القطاع
تركي آل الشيخ ينفي منح شاب واقعة فتاة الأتوبيس الإقامة الذهبية أو مبلغا ماليا.. تفاصيل
فاضل أسبوع .. تطور غير متوقع في أزمة أرض الزمالك بأكتوبر
ترامب: تغيير النظام الإيراني سيكون أفضل شيء
رامي إمام: أفلام الميوزيكال شغفي.. ودعم الشباب مسؤولية المرحلة
مصر ترحب بتوقيع مراجع إسناد آلية وقف إطلاق النار في شرق الكونغو الديمقراطية
الدوري الفرنسي| باريس سان جيرمان يتلقى هزيمة مفاجئة أمام رين
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
استقبال حافل بالأوبرا لـ مدحت صالح.. وميرفت أمين فى صدارة الحضور

سعيد فراج

حظى النجم مدحت صالح والموسيقار عمرو سليم باستقبال حافل من جمهور ليالى عيد الحب التى يحتضنها مسرح النافورة المغطى، ووسط هتاف وتهليل الحضور بدأ مدحت صالح فقرته الغنائية بـ زى ما هى حبها والتى اشعلت الحماسة وتفاعل معها الجميع، ورحب بالنجمة ميرفت امين التى حرصت على حضور الحفل للاستمتاع بسهرة تجمع بين الطرب والرومانسية .

تشهد ابواب مسرح النافورة المغطى بالاوبرا ازدحاما جماهيريا قبيل انطلاق ثانى ليالى عيد الحب والتى يحييها النجم مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم ويقودها المايسترو احمد عامر ويشارك خلالها نجوم الموسيقى العربية رحاب مطاوع، تامر عبد النبى، سوزان ممدوح .

ومن المتوقع أن يقدم النجم مدحت صالح باقة مختارة من اعماله الشهيرة التي تحمل طابعًا رومانسيًا وعاطفيًا، إلى جانب مختارات من روائع زمن الفن الجميل .

وكانت الاوبرا حرصت على خلق أجواء احتفالية تواكب المناسبة خاصة وأن ليالى عيد الحب بالاوبرا تعد احد أبرز الفعاليات الفنية التي تشهدها القاهرة خلال الفترة الحالية.

