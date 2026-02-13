قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انسحاب محامي الجناة في واقعة بدلة الرقص بميت عاصم بالقليوبية
ترامب : على زيلينسكي التحرك لإنهاء حرب أوكرانيا
وفاة نجل القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي
استخدام التفجير النووي لتغيير مسار كويكب يقترب من الأرض.. ماذا سيحدث؟
زاهى حواس : أوحش حاجة عملتها فى حياتي إنى بقيت وزير
زيادة الإيجار القديم الجديدة.. هتدفع 4000 جنيه في هذه الحالة
هل يجوز للغني الفطر في رمضان وإطعام مسكين عن كل يوم؟ دار الإفتاء تجيب
مقـ تل شخصين في هجوم صاروخي أوكراني على منطقة بيلجورود الروسية
مصطفى محمد احتياطي.. تشكيل نانت أمام موناكو في الدوري الفرنسي
حليتها كلها.. حسين فهمي: مفيش مشاكل مع زوجاتي السابقات
مختار جمعة: الأمن النفسي أساس الاستقرار.. والإيمان طريق الطمأنينة في زمن الاضطراب
خالد الغندور: العين اللي اختارت كامويش الأنجولي لازم تتحاسب
ديني

دار الإفتاء تطلق دورة «هوية الأسرة بين الأصالة والحداثة» لتعزيز الوعي الأسري

أحمد سعيد

تطلق دار الإفتاء المصرية دورة بعنوان هوية الأسرة بين الأصالة والحداثة، وذلك يوم الأحد 15 فبراير 2026 من الساعة 3 مساء حتى 7 مساء بمقر الدار، في خطوة تستهدف تحصين الأسرة المصرية وترسيخ قيمها الأصيلة مع الانفتاح الواعي على المستجدات.

دار الإفتاء تطلق دورة «هوية الأسرة بين الأصالة والحداثة»

يأتي ذلك في إطار دورها التوعوي والمجتمعي لتعزيز استقرار الأسرة وبناء وعي متوازن قادر على مواجهة التحديات الفكرية والاجتماعية المعاصرة.

تنطلق فعاليات الدورة بمحاضرة الأسرة والأفكار الوافدة التي يقدمها فضيلة الدكتور هشام ربيع مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء المصرية، حيث يناقش كيفية تحول الوسائط الرقمية إلى منافذ تتسلل منها خطابات تعيد تشكيل الوعي الأسري وتؤثر في مفاهيم المودة والتكامل، مع توضيح أنماط الخطابات الوافدة وسبل التمييز بين الأصيل والدخيل، وطرح آليات عملية للاستفادة من التجارب الحديثة دون الإخلال بالهوية الدينية والأعراف المجتمعية.

وتتواصل الدورة بمحاضرة مؤشرات الخطر في العلاقة الزوجية التي يقدمها الدكتور علي مهدي أمين سر هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مسلطًا الضوء على التحولات المفاهيمية التي قد تنقل العلاقة الزوجية من مساحة تكامل إلى دائرة صراع نتيجة سوء فهم مفاهيم القوامة والمساواة، مع بيان العلامات المبكرة لتسلل الأفكار غير المنضبطة إلى الحياة الزوجية وكيفية استعادة الفهم المتوازن الذي يحفظ استقرار الأسرة.

وتختتم الدورة بمحاضرة مفاتيح بناء العلاقة الزوجية الآمنة التي يقدمها فضيلة الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزواجي بدار الإفتاء المصرية، حيث تركز على أدوات بناء علاقة صحية قائمة على التواصل الفعال وإدارة الاختلاف بصورة إيجابية وتحويل البيت إلى مساحة أمان نفسي وفكري، مع توضيح متى يكون اللجوء إلى المتخصصين خطوة داعمة لاستقرار الأسرة.

لا تترك أسرتك للصدفة كن أنت الحصن وسجل الآن عبر الرابط : اضغط هنا

