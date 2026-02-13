حريق ضخم في مصفاة للنفط بالعاصمة الكوبية هافانا

أفادت وكالة فرانس برس، اليوم الجمعة، بأن منطقة خليج هافانا، في كوبا شهدت حريق في مصفاة نفط نيكو لوبيز.

وأفاد سكان بلدية ريغلا، يوم الجمعة، بوجود دخان كثيف واحتمالية نشوب حريق في منطقة خليج هافانا، مشيرين إلى مصفاة نيكو لوبيز؛ باعتبارها مركز الحريق.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، طالب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الولايات المتحدة ودولاً أخرى بإنهاء "الإجراءات القطاعية الأحادية" المفروضة على كوبا، مشيراً إلى أن الحصار المفروض منذ فترة طويلة، والظروف الجوية القاسية الأخيرة، والحصار الأمريكي لشحنات النفط، كلها عوامل تؤثر سلباً على حقوق شعبها.

وصرحت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، مارتا هورتادو، للصحفيين، بأن المكتب "يشعر بقلق بالغ إزاء تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في كوبا"، بحسب ما أفادت به وكالة “أسوشيتد برس” الإخبارية الأمريكية.