تحت أنظار مصطفى محمد.. نانت يخسر بثلاثية من موناكو في الدوري الفرنسي
وزير الخارجية المجري: أوروبا تزرع ألغاما في طريق السلام بـ أوكرانيا
أشرف نصار يكشف تفاصيل انتقال الجزار لـ الأهلي وعلاقته بالخطيب
رجال يد الزمالك يتغلب على الجزيرة في دوري المحترفين
تحقيق ومليون جنيه غرامات.. إبراهيم فايق يكشف تفاصيل أزمة عواد في الزمالك
أبل تطرح iOS 26.3 .. خلفيات جديدة وميزة للانتقال إلى أندرويد
نادٍ في الدوري الروسي فقط.. أشرف نصار يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع أسامة فيصل
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 14فبراير 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا
لقاء الخميسي: نزلت مع أحمد زكي القبر أثناء دفنه وأبويا لأ
حكم صيام المريض كبير السن.. دار الإفتاء تجيب
استقبال حافل بالأوبرا لـ مدحت صالح.. وميرفت أمين فى صدارة الحضور
ملادينوف: انتهاكات الاحتلال قد تعرقل دخول لجنة إدارة غزة إلى القطاع
تكنولوجيا وسيارات

أبل تطرح iOS 26.3 .. خلفيات جديدة وميزة للانتقال إلى أندرويد

احمد الشريف

كشفت منصة Mashable Middle East أن أبل أطلقت رسميًا تحديث iOS 26.3 لهواتف آيفون، مع إتاحته حاليًا لأجهزة iPhone 11 وما هو أحدث، حيث يمكن للمستخدمين تثبيت التحديث من خلال تطبيق الإعدادات ثم الدخول إلى General واختيار Software Update.​

خلفيات فلكية وطقس بتصميمات منفصلة

أوضحت أبل، بحسب التقرير، أنها أضافت في iOS 26.3 خيارات خلفيات جديدة منفصلة لفئتي Astronomy وWeather على شاشة آيفون، بحيث يمكن للمستخدم اختيار خلفية مخصّصة للنجوم والكواكب أو أخرى للطقس.​

أشارت المنصة إلى أن التحديث يتضمن ثلاث خلفيات طقس جاهزة لشاشة القفل، تأتي مع أنماط مختلفة من الخطوط وتصميمات متنوعة للويدجتس؛ مثل عرض حالة الطقس الحالية أو درجة الحرارة أو التنبؤات السريعة ضمن نفس الخلفية.​

ميزة Limit Precise Location

أكد التقرير أن iOS 26.3 يقدم ميزة جديدة باسم Limit Precise Location تركز على حماية خصوصية الموقع الجغرافي لمستخدم آيفون عند الاتصال بشبكات المحمول.​

أوضحت أبل في مستند دعم، نقلًا عن Mashable، أن تفعيل هذه الميزة يجعل الهاتف يشارك “موقعًا تقريبيًا” في نطاق الحي أو المنطقة بدل إرسال الإحداثيات الدقيقة على مستوى الشارع لمزوّد الخدمة، بينما لا تتأثر البيانات الدقيقة التي يشاركها المستخدم طوعًا مع خدمات مثل Find My أو مشاركة الموقع مع الأصدقاء.​

تقييد ميزة الموقع التقريبي

أشارت Mashable إلى أن ميزة Limit Precise Location ليست متاحة لكل أجهزة آيفون، حيث تقتصر في هذه المرحلة على هواتف iPhone Air وiPhone 16e، بالإضافة إلى جهاز iPad Pro M5 المزود باتصال Wi‑Fi + Cellular.​

أكد التقرير أن السبب يعود إلى اعتماد الميزة على مودم الاتصالات الجديد من أبل C1 أو C1X لإدارة طريقة إرسال بيانات الموقع لشبكات المحمول، كما أوضح تقرير منفصل من مجلة PCMag.​

أبل تضيف خيار Transfer to Android

أوضحت المنصة أن iOS 26.3 يقدّم أيضًا ميزة مهمة لمَن يرغب في مغادرة نظام أبل، وهي خيار جديد داخل الإعدادات باسم Transfer to Android، يتيح نقل البيانات لاسلكيًا من آيفون إلى هاتف أندرويد.​

أشارت Mashable إلى أن هذه الأداة تمكّن المستخدم من نقل الصور والرسائل والتطبيقات المدعومة وبعض البيانات الأخرى إلى هاتف أندرويد، في حين لا يتم نقل أنواع معينة من المعلومات مثل بيانات الصحة والملحقات التي كانت مقترنة مسبقًا بآيفون، مع اعتبار الميزة خطوة لتسهيل الانتقال بين النظامين دون فقدان السجل الكامل للمحادثات أو الصور.

أبل Software Updat تحديث iOS 263 هواتف آيفون iPhone 11 Find My

