تكنولوجيا وسيارات

سعر هاتف ترمب Trump T1.. هل سيكون أغلى من آيفون 17؟

هاتف Trump T1
هاتف Trump T1
شيماء عبد المنعم

كشف تقرير جديد عن هاتف ترامب Trump T1، الذي يزعم أنه حصل على 590 ألف طلب مسبق، كل منها مع دفعة أولية قدرها 100 دولار. 

ويأتي هذا التقرير بعد أن طالبت السيناتور إليزابيث وارين و10 من الديمقراطيين الآخرين لجنة التجارة الفيدرالية FTC، بالتحقيق في Trump Mobile لجمعها نحو 59 مليون دولار من إيرادات الطلبات المسبقة منذ شهر يونيو الماضي، وكان من المقرر إطلاق الهاتف في أغسطس أو سبتمبر، لكنه تأخر ومن المتوقع أن يطرح في وقت لاحق من هذا العام.

طلب فريق موقع The Verge، هاتف Trump T1 وتحدث مؤخرا مع اثنين من مسؤولي Trump Mobile، دون هندريكسون وإريك توماس، عبر مكالمة فيديو، وأظهر المسؤولان الهاتف خلال المكالمة، ويبدو مختلفا عن الصورة الموجودة على صفحة الطلبات في موقع الشركة. 

فقد تم تعديل تصميم الكاميرا الخلفية لتصبح على شكل صف عمودي على الجانب الأيسر من اللوحة الخلفية، بينما أظهرت الصور السابقة إعداد كاميرا يشبه كاميرات هواتف iPhone Pro حتى iPhone 16.

هاتف ترامب Trump T1

سعر هاتف ترامب Trump T1


الذين دفعوا 100 دولار كدفعة مسبقة سيطلب منهم دفع إجمالي 499 دولارا للحصول على الهاتف (100 دولار دفعة أولية + 399 دولارا عند التسليم). 

أما من يقوم بالطلب المسبق الآن، فسيضطر لدفع سعر أعلى لم يحدد بعد، لكن المسؤولين أكدوا أن السعر الجديد سيكون أقل من 1000 دولار، أي قد يصل حتى 999 دولارا.

وبالمقارنة، في حال ارتفع سعر هاتف Trump T1 إلى 999 دولارا للطلبات الجديدة، فسيكون أغلى بكثير من iPhone 17 العادي الذي يبلغ سعره حاليا في الولايات المتحدة حوالي 799 دولارا.

المواصفات الجديدة لهاتف ترامب Trump T1

- شاشة أكبر بحجم 6.8 بوصة بتصميم Waterfall مع حواف منحنية.

- معالج من سلسلة Qualcomm Snapdragon 7.

- سعة تخزين 512 جيجابايت.

- كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل.

- تم إزالة شعار T1 من الخلف مع الاحتفاظ بصورة علم الولايات المتحدة.

تأخر الهاتف كان بسبب رغبة الشركة في تجاوز ما وصفه المسؤولان بـ "الهاتف الأولي منخفض المواصفات الذي كنا سنطلقه سريعا إلى السوق".

تقرير جديد يشير إلى أن المواصفات المدرجة على الموقع الرسمي لا تعكس الهاتف الحالي، حيث لا تزال تعرض الصورة القديمة والسعر السابق 499 دولارا، مع مواصفات مثل شاشة OLED بحجم 6.25 بوصة وكاميرات خلفية 50 ميجابكسل + عدسة ماكرو 2 ميجابكسل + عمق 2 ميجابكسل وكاميرا أمامية 16 ميجابكسل، وبطارية 5000 مللي أمبير وذاكرة قابلة للتوسيع حتى 256 جيجابايت.

سيأتي الهاتف مثبتا عليه Android 15، وأكد المسؤولان أن الهاتف سيبقى آمنا، لكنهما لم يلتزما بتقديم تحديثات شهرية أو ربع سنوية، وفي وقت تتلقى فيه هواتف مثل Pixel أو Galaxy حتى سبع سنوات من التحديثات، لا يوجد وضوح حول استراتيجية التحديثات لهاتف T1.

سعر هاتف ترامب Trump T1 هاتف ترامب T1 ترامب موبايل سعر هاتف مواصفات هاتف ترامب T1

