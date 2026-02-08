هل استخدام الهاتف أثناء الشحن يضر بالبطارية؟.. الحقيقة قد تفاجئك

تظل متانة بطاريات الهواتف الذكية مصدر قلق مستمر لكثير من المستخدمين، إذ يلاحظ الكثيرون مع مرور الوقت انخفاض سعة أجهزتهم وسرعة نفاد شحنها، ما يجعل إعادة الشحن المتكرر أمرا شائعا، لهذا السبب يتساءل البعض عما إذا كان استخدام الجهاز أثناء الشحن قد يلحق ضررا ببطاريته.

استخدام الهاتف أثناء الشحن هل يضر البطارية؟

الاستخدام العرضي للهاتف أثناء الشحن لا يسبب ضررا مباشرا للبطارية، ولكن تكمن المشكلة في ارتفاع الحرارة الناتجة عن تشغيل التطبيقات الثقيلة مثل الألعاب أو الفيديوهات أو التطبيقات المستهلكة للطاقة، الحرارة الطويلة قد تقلل من سعة البطارية وعمرها الافتراضي.

كما أن ترك الهاتف يشحن طوال الليل لا يضر بالبطارية مباشرة، إذ تتوقف الهواتف الحديثة تلقائيا عن الشحن عند بلوغها 100٪. إلا أن الحرارة الناتجة عن بقاء الهاتف موصولا بالكهرباء لفترات طويلة قد تؤثر سلبا على صحة البطارية مع مرور الوقت.

العوامل التي تسرع تدهور البطارية

1. درجات الحرارة العالية: الحرارة عامل رئيسي في تدهور البطارية، والتعرض الطويل لها قد يضر المكونات الداخلية.

2. التفريغ الكامل: السماح للبطارية بالنفاد تماما قبل إعادة الشحن يضع ضغطا على كيمياء البطارية ويعجل تآكلها.

3. الشحن الزائد: رغم أن الأجهزة الحديثة مزودة بحماية تمنع الشحن الزائد، فإن الشحن المستمر إلى 100٪ قد يولد حرارة ويجهد البطارية.

كيفية إطالة عمر بطارية الهاتف

1. تجنب ارتفاع الحرارة: لا تستخدم الهاتف في المهام الثقيلة أثناء الشحن، وحافظ على البيئة المحيطة باردة.

2. الشحن ضمن النطاق الأمثل: حافظ على شحن البطارية بين 20٪ و80٪ لتجنب الإجهاد غير الضروري.

3. استخدام شواحن عالية الجودة: التزم بشواحن وكابلات معتمدة لتجنب تلف البطارية.

4. تقليل الشحن السريع: الشحن السريع يولد حرارة أكبر، فاستعمله بحذر.