تشكيل بيراميدز في مواجهة ريفرز يونايتد بدوري أبطال إفريقيا
الرئيس السيسي : مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم استقرار الصومال
في 3 دقائق.. المصري يتعادل وكايزر تشيفز يتقدم بالهدف الثاني فى الكونفدرالية
كيف نحبب أطفالنا في الصيام؟.. نصائح تربوية لبداية صحيحة في رمضان دون ضغط
زيسكو الزامبي يسجل الهدف الأول أمام الزمالك بالكونفيدرالية
جلسة طارئة لمجلس النواب الثلاثاء المقبل لنظر التعديل الوزاري
حفلات عيد الحب 2026.. حماقي في السعودية وهيفاء بـ لبنان وإليسا كندا وأمريكا
مناع: الثلاثاء المقبل.. جلسة طارئة لمجلس النواب لمناقشة قضية مهمة
سيدات سلة سموحة.. سيطرة كاملة في الدوري
قبل رمضان.. الياميش بأسعار مخفضة بنسبة 25% في المجمعات الاستهلاكية
ارتفاع أسعار الذهب .. وهذه قيمه عيار 21
إسرائيل: هبوط اضطراري لطائرة «ويز إير» في مطار بن جوريون بعد الاشتباه بحدث أمني
فن وثقافة

وليد فواز يدخل السباق الرمضاني بـ 4 مسلسلات

وليد فواز
وليد فواز
أوركيد سامي

يعيش الفنان وليد فواز حالة من النشاط الفني في الموسم الرمضاني 2026، حيث من المقرر أن يشارك في 4 مسلسلات، فالبداية مع بطولة مسلسل “بيبو”.


تدور أحداث مسلسل بيبو فى إطار دراما اجتماعية حول شاب فقير ومكافح يسعى للخروج من دائرة الفشل والإحباط، ومحاولة صناعة مكانة حقيقية لنفسه فى الحياة، مدفوعًا بحلمه فى النجاح والزواج من الفتاة التى أحبها، رغم كثرة العوائق والصراعات التى تقف فى طريقه، سواء على المستوى الاجتماعى أو الإنساني.
ويشارك فى بطولة المسلسل نخبة من النجوم، من بينهم أحمد بحر "كزبرة"، هالة صدقى، سيد رجب، وئام مجدى، وليد فواز، إسلام إبراهيم.


أما المسلسل الثاني مسلسل "درش" وتدورالأحداث فى إطار شعبى حول عامل عطارة يعود إلى الحارة بعد غياب، ليتفاجأ أنه عاش أكثر من حياة مزدوجة، وتتقاطع الخيوط بين الماضى والحاضر.


ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، عايدة رياض، سارة نور، غادة طلعت، محمد دسوقى، وطارق النهرى، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم لقاء الخميسى وداليا مصطفى وميرهان حسبين، والعمل من تأليف محمود حجاج، وإخراج أحمد خالد أمين.


أما عن مسلسل "فن الحرب" وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي مشوق، حول شاب يقرر السير خلف شغفه بالتمثيل، رافضًا العمل مع والده رجل الأعمال، قبل أن يتلقى صدمة قاسية بوفاة والده بعد تورطه في قضية نصب كبرى، لتتحول حياته من فنان إلى رجل يسعى للانتقام وكشف الحقيقة.


مسلسل "فن الحرب" بطولة يوسف الشريف، ريم مصطفى، كمال أبو رية، شيرى عادل، إسلام إبراهيم، دنيا سامي، ومن تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج محمود عبدالتواب.


وأخيرًا مسلسل "رأس الأفعى" حيث تدور الأحداث حول مطاردة جهاز الأمن الوطني للقيادي الإخواني محمود عزت، وتظهر الأحداث الوجه الدموي للجماعة الإرهابية، وهو من بطولة أمير كرارة، شريف منير، أحمد غزي، كارولين عزمي، ماجدة زكي، مراد مكرم، إسلام جمال، وعدد كبير من الفنانين، وتأليف هاني سرحان، وإخراج محمد بكير، وإنتاج شركة سينرجي.

وليد فواز اخبار الفن نجوم الفن

