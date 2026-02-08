العثور على جثة غريق طافية بمياه ترعة التوفيقية في البحيرة

عثر أهالي قرية الخوالد التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة قبل قليل، على جثة غريق طافية بترعة التوفيقية، وتم انتشالها بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، وتم نقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي المركزي تحت تصرف جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات عقب تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة، بعثور أهالي قرية الخوالد بمركز إيتاي البارود على جثة طافية بترعة التوفيقية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري لموقع البلاغ.

بالفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى محمد عبد الناصر فتح عبد الجليل، 23 عاما، مقيم قرية الطيرية بمركز كوم حمادة، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وحرر محضرا بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.