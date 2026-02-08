خلال زيارة مفاجئة.. محافظ البحيرة تُقيل مديرة مدرسة فى دمنهور

قامت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بجولة مفاجئة لمدرسة بني عبد الباقي سرور نعيم بقرية قراقص التابعة لمركز دمنهور.

وخلال جولتها، تفقدت المحافظ فصول المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، حيث رصدت عدداً من أوجه القصور، تمثلت في عدم انتظام سير العملية التعليمية، وعدم وجود كشوف بأسماء الطلاب، فضلاً عن سوء حالة الإنارة داخل الفصول، وتدني مستوى النظافة العامة.

وعلى الفور، قررت الدكتورة جاكلين عازر إقالة مديرة المدرسة، وإحالة جميع المقصرين للتحقيق، مع توجيه إنذار شديد اللهجة لمدير الإدارة التعليمية بمركز دمنهور، نتيجة التقصير في المتابعة والإشراف.

كما كلفت محافظ البحيرة مديرية التربية والتعليم والرقابة والمتابعة بالمحافظة بتشكيل لجنة عاجلة لمراجعة المدرسة بالكامل، والوقوف على أسباب القصور، والتأكد من انتظام العملية التعليمية وسير الدراسة بالشكل اللائق، واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وقررت الدكتورة جاكلين عازر منح الإدارة التعليمية مهلة ٤٨ ساعة لتوفيق جميع الأوضاع داخل المدرسة، والعمل على تلافي جميع الملاحظات التي تم رصدها خلال الزيارة، لضمان انتظام العملية التعليمية بصورة كاملة.

وأكدت محافظ البحيرة أنه لا تهاون أو تقصير في حق الطلاب، مع محاسبة أي مسئول يثبت تقصيره، بما يضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة، وتحقيق الإنضباط داخل المدارس، وصون حق أبنائنا في تعليم جيد وآمن.