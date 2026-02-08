قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

وزير الزراعة ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض السلع بميدان باب الشعرية بمناسبة شهر رمضان

مريم عزت

افتتح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، ظهر اليوم، معرض السلع والمنتجات الغذائية بميدان باب الشعرية، لبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة بمناسبة شهر رمضان المبارك.

 وأكد وزير الزراعة خلال الافتتاح أن إقامة مثل هذه المعارض تمثل أحد النماذج الناجحة للتعاون بين مؤسسات الدولة، ممثلة في وزارتي الزراعة والتموين، بالتنسيق مع السادة المحافظين، بحيث تسهم في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة عالية، في إطار جهود الدولة لخفض الاسعار وتوفير السلع المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم.

وأضاف فاروق أن عدد منافذ وزارة الزراعة قد بلغ حتى الآن حوالي 600 منفذ ثابت ومتحرك، بالدقي ومركز البحوث الزراعية بالجيزة، والمحطات البحثية ومديريات الزراعة والإصلاح الزراعي، بجميع المحافظات، كما أنه من المستهدف الوصول بعدد المنافذ الى 1000 منفذ بجميع المحافظات، يتم من خلالها طرح السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، للمواطنين، وذلك بالحد من الحلقات الوسيطة، وطرح المنتج من المزرعة إلى المعرض أو المنفذ مباشرة.
ووجه فاروق بضرورة وصول المنافذ المتنقلة الى المناطق الشعبية، والميادين العامة، والمناطق النائية لضمان وصول السلع الى المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم، وتوفير المنتجات المختلفة من بيض المائدة والدواجن واللحوم، للمواطنين بأسعار مخفضة.

ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن افتتاح هذه المعارض يأتي في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين، والتخفيف من الأعباء المعيشية خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على التوسع في إقامة المعارض والمنافذ التي توفر السلع بأسعار مخفضة في مختلف أنحاء المحافظة وخاصة فى المناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار صابر إلى استمرار  جهود الرقابة على الأسواق خلال شهر رمضان، والتصدي لأي محاولات للتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع، كما دعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها ، مع التشديد على الإلتزام بوضع قوائم أسعار السلع في أماكن واضحة، وتدوين الأسعار على المنتجات الغذائية الموجودة بمنافذ البيع لكل سلعة على حدة .

وتشارك وزارة الزراعة بمختلف قطاعاتها الإنتاجية، في المعرض بمنتجات متنوعة تشمل البقوليات والسمن البلدي وعسل النحل وزيت الزيتون، فضلا عن ياميش رمضان، واللحوم والدواجن، بالإضافة لبعض شركات القطاع الخاص، بأسعار مخفضة.

