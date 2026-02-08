احتفال باليوبيل الماسي لبازيليك العذراء سيدة فاتيما

احتفلت إيبارشية القاهرة الكلدانية بتكريس أجراس جديدة لبازيليك العذراء سيدة فاتيما بمصر، في قداس إلهي ترأسه الخور أسقف بولس ساتي للفادي الأقدس، المدبّر البطريركي للكلدان بمصر.

شارك في الاحتفال رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، وسيادة المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، و المطران مار إفرام إيلي وردة، مطران إيبارشية القاهرة، والنائب البطريركي على السودان للسريان الكاثوليك، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات.

وفي ختام القداس، ترأس السفير البابوي بمصر صلاة تكريس الجرسين، اللذين كرِّسا للمسيح الفادي الأقدس، وللعذراء مريم سيدة فاتيما، بمشاركة الآباء الأساقفة، في أجواء روحية تعبّر عن وحدة الكنائس، وتجدّد الإيمان.

يأتي تركيب الأجراس الجديدة بمناسبة اليوبيل الماسي لبازيليك العذراء سيدة فاتيما، في مبادرة تعبّر عن محبة المؤمنين، وتعلقهم بكنيستهم، حيث جرى تمويل المشروع بتبرعات شعب، ومحبي العذراء، ليبقى صوت الأجراس علامة دعوة للصلاة، ورمزًا للرجاء في قلب الكنيسة، والمجتمع.