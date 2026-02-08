قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يجدد موقف مصر الثابت الداعم لوحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه
فضائح وملفات جزيرة إبستين.. ما سبب بيان نانسي عجرم الغاضب؟
30 د سلبية بين الزمالك وزيسكو الزامبي في الكونفيدرالية
إلغاء البرنامج النووي.. نتنياهو يتمسك بـ 6 شروط في مفاوضات أمريكا وإيران
مدبولي: الانتهاء من إعداد أول ميثاق للشركات الناشئة في مصر.. نواب: طوق نجاة لتمكين الشباب وتحويل طاقاتهم لمشروعات إنتاجية.. وخطوة داعمة للاقتصاد الوطني
بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية
ليست أزمة إنتاج.. "شعبة الدواجن" تكشف أسباب ارتفاع أسعار الدواجن
خلال ساعات.. رابط استخراج تصريح سفر 2026
محافظ الإسكندرية ووزير التموين يفتتحان مخبزين في بشائر الخير
15 دقيقة سلبية من مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي في الكونفدرالية
جار اتخاذ الإجراءات القانونية.. نانسي عجرم تحذر مروجي الشائعات حولها
ماذا ينتظر المستأجرون.. قانون الإيجار القديم يدخل مرحلة جديدة؟
أخبار البلد

احتفال باليوبيل الماسي لبازيليك العذراء سيدة فاتيما

ميرنا رزق

احتفلت إيبارشية القاهرة الكلدانية بتكريس أجراس جديدة لبازيليك العذراء سيدة فاتيما بمصر، في قداس إلهي ترأسه الخور أسقف بولس ساتي للفادي الأقدس، المدبّر البطريركي للكلدان بمصر.

شارك في الاحتفال  رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، وسيادة المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، و المطران مار إفرام إيلي وردة، مطران إيبارشية القاهرة، والنائب البطريركي على السودان للسريان الكاثوليك، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات.

وفي ختام القداس، ترأس السفير البابوي بمصر صلاة تكريس الجرسين، اللذين كرِّسا للمسيح الفادي الأقدس، وللعذراء مريم سيدة فاتيما، بمشاركة الآباء الأساقفة، في أجواء روحية تعبّر عن وحدة الكنائس، وتجدّد الإيمان.

يأتي تركيب الأجراس الجديدة بمناسبة اليوبيل الماسي لبازيليك العذراء سيدة فاتيما، في مبادرة تعبّر عن محبة المؤمنين، وتعلقهم بكنيستهم، حيث جرى تمويل المشروع بتبرعات شعب، ومحبي العذراء، ليبقى صوت الأجراس علامة دعوة للصلاة، ورمزًا للرجاء في قلب الكنيسة، والمجتمع.

إيبارشية القاهرة الكلدانية قداس الخورأسقف بولس ساتي الكاثوليك اليوبيل الماسي لبازيليك العذراء سيدة فاتيما

