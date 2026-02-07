البابا تواضروس: الكنيسة تتقدم في كل جيل على قدمين هما التعليم والتكريس

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم السبت، حفل تخريج الدفعة الأولى من أكاديمية التراث القبطي الأوروبية "TEACH"، الذي أُقيم في مقر أكاديمية مار مرقس القبطية، في مركز لوجوس، في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وبلغ إجمالي الخريجين 161 خريجًا وخريجة من برامج الشهادة والدبلومات والماچستير، بحضور عدد من أحبار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وممثلي الكنيسة السريانية الأرثوذكسية.

وأكد قداسة البابا، في كلمته، أن الكنيسة تتقدم عبر الأجيال؛ بالسير على قدمين، هما التعليم والتكريس، مهنئًا الخريجين وإدارة الأكاديمية على ما حققته من تقدم خلال السنوات الماضية.