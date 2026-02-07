البابا تواضروس يستقبل أسقف إيبارشية لندن ومطران أيرلندا واسكتلندا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، اليوم السبت، نيافة الأنبا أنجيلوس أسقف إيبارشية لندن.



وهنأ نيافته قداسة البابا بتعافيه من الجراحة التي أجريت لقداسته منتصف الشهر الماضي، واستشار قداسته في عدد من الموضوعات الرعوية الخاصة بالإيبارشية.

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، اليوم السبت، نيافة الأنبا أنتوني مطران أيرلندا واسكتلندا وشمالي شرق إنجلترا، الذي قدم التهنئة لقداسة البابا بتعافيه من الجراحة التي أجريت لقداسته منذ أسابيع، ثم عرض لبعض الموضوعات الخاصة بخدمته الرعوية.

يذكر أن عقد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لقاءً الجمعة الماضية، مع ممثلي عدد من المعاهد الكنسية، وذلك بمقر أكاديمية مار مرقس القبطية بمركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

تم خلال اللقاء التعريف بأكاديمية مار مرقس القبطية، والاستماع لآراء ومقترحات الحضور بخصوص تطوير العملية التعليمية والارتقاء بمعايير الجودة الأكاديمية في الكليات اللاهوتية والمعاهد الكنسية المعترف بها في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

