قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يشهد احتفالية طرح ترددات جديدة لشركات المحمول بـ3 مليارات دولار
قلب ولدي عليا حجر.. مسنة الشرقية ابنتها ضربتها بالمقشة وتتوسل للإفراج عنها
صفقة تسليح ضخمة لتايوان تثير توترا جديدا بين واشنطن وبكين
خبير إيراني: طهران ترفض التفاوض مع واشنطن تحت التهديد وفرض العقوبات
مرتضي منصور يكشف عن اسم وموعد برنامجه الجديد على السوشيال ميديا
اعتبارا من الاثنين| الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين وتحذر من ظاهرة جوية غداً
تفاصيل إنشاء 3 محطات للأرصاد الجوية لإمداد مزارعي الوادي الجديد ببيانات لحظية
برلماني يعلن تأييده لمقترح تقنين التبرع بالجلد بعد الوفاة: خطوة إنسانية تنقذ مصابي الحروق
مفاجأة بشأن سحب استضافة كأس العالم 2026 من أمريكا.. هل يحدث؟
برشلونة يضيف الثاني في شباك ريال مايوركا بأقدام لامين يامال
تعاون ثلاثي مع تركيا ولبنان .. ألمانيا تطرح تمويلا لإعادة اللاجئين السوريين لوطنهم
القبض على عاملين تبادلا الضرب والاتهامات في مشاجرة بسوهاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

خطوات بسيطة.. طريقة عمل طاجن تورلي بالدجاج

طريقة عمل طاجن تورلى بالدجاج
طريقة عمل طاجن تورلى بالدجاج
آية التيجي

يُعد طاجن التورلي بالدجاج من الأكلات المصرية المفضلة التي تجمع بين الخضروات المتنوعة والبروتين في وجبة متكاملة، كما يتميز بمذاقه الغني وسهولة تحضيره.

وقدمت الشيف ساندرا مكاري وصفة طاجن تورلي بالدجاج بطريقة بسيطة ومناسبة لوجبة غداء صحية للأسرة.

طريقة عمل طاجن تورلى بالدجاج

طريقة عمل طاجن تورلى بالدجاج

مقادير طاجن التورلي بالدجاج:
دجاجة مقطعة أو صدور دجاج حسب الرغبة
بطاطس مقطعة مكعبات
كوسة مقطعة
جزر شرائح
بسلة
بصل مفروم
ثوم مفروم
طماطم معصورة
ملعقة صلصة
مرقة دجاج
زيت أو زبدة
ملح وفلفل أسود
بهارات دجاج
بابريكا
رشة زعتر أو روزماري (اختياري)
 

طريقة عمل طاجن تورلى بالدجاج

طريقة تحضير طاجن تورلي بالدجاج:

ـ يُسخن الزيت في طاسة، ثم يُشوح البصل حتى يذبل ويضاف الثوم مع التقليب.

ـ تُضاف قطع الدجاج وتُقلب حتى يتغير لونها، ثم تُتبل بالملح والفلفل والبهارات والبابريكا.

ـ تُضاف الصلصة والطماطم المعصورة ويُترك الخليط دقائق حتى يتماسك.

ـ تُضاف الخضروات (بطاطس، كوسة، جزر، بسلة) مع التقليب الخفيف.

ـ يُضاف القليل من مرقة الدجاج حتى تغطي المكونات.

ـ يُنقل الخليط إلى طاجن فخار ويدخل الفرن الساخن على درجة حرارة 180 مئوية.

ـ يُترك الطاجن حتى تمام النضج واحمرار الوجه، ثم يُقدم ساخنًا.

طريقة عمل طاجن تورلى بالدجاج

نصائح الشيف ساندرا مكاري لنجاح طاجن التورلي

ـ يمكن تحمير الخضروات قليلًا قبل إضافتها للطاجن لمذاق أغنى.

ـ يُفضل استخدام الطاجن الفخار للحفاظ على النكهة.

ـ يمكن إضافة فلفل ألوان أو باذنجان حسب الرغبة.

طريقة عمل طاجن تورلي طاجن تورلي بالدجاج وصفات الشيف ساندرا مكاري طريقة عمل التورلي أكلات مصرية في الفرن طواجن بالدجاج وصفات صحية بالدجاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

سعر الذهب

1000 جنيه زيادة جديدة| قفزة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 بعد تبكيرها بمناسبة شهر رمضان الكريم

تبكير صرف مرتبات فبراير 2026 رسميًا قبل رمضان .. اعرف الموعد

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

جانب من الفيديو

كنت خايفة عليها.. ننشر اعترفات المتهمة بالتعدي على والدتها بالضرب بالشرقية

جانب من الفيديو

عندها 90 سنة..التحقيق مع المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة في الشرقية

نتنياهو ويائير

نجل نتنياهو حاول الاعتداء على والده.. وعاقبه بالإبعاد إلى ميامي

الذهب

أسعار الذهب بالأسواق| عيار 24 يتخطى 7500 جنيه ومفاجأة في سعر 21

ترشيحاتنا

استخدام أحدث الهواتف الذكية فى الفضاء

من الأرض للمدار.. ناسا تفتح أبواب الفضاء أمام الهواتف الذكية| إيه الحكاية؟

الشمس

مستمر منذ مليارات السنين.. كيف تدور الشمس حول نفسها في أعماق الفضاء؟

نهر يوم القيامة

بئر في قلب الجليد.. لماذا يتحدى العلماء نهر يوم القيامة بعمق ألف متر؟

بالصور

صيام البشرة ترند جديد يمنح الجلد الراحة والنضارة.. دون مستحضرات

صيام البشرة
صيام البشرة
صيام البشرة

هيونداي توسان الجديدة تستعد لمنافسة تويوتا RAV4 ومازدا CX-5

هيونداي
هيونداي
هيونداي

خطوات بسيطة.. طريقة عمل طاجن تورلي بالدجاج

طريقة عمل طاجن تورلى بالدجاج
طريقة عمل طاجن تورلى بالدجاج
طريقة عمل طاجن تورلى بالدجاج

انطلاق تصوير مسلسل "قلب شمس" من بطولة يسرا ومحمد سامي

يسرا ومحمد سامى ومها سليم
يسرا ومحمد سامى ومها سليم
يسرا ومحمد سامى ومها سليم

فيديو

ترامب

أستاذ سياسات دولية: مصر لها علاقات جيدة جيدا مع الولايات المتحدة الأمريكية.. فيديو

ابراهيم الحلقي

الواعظ الصغير على سرير المرض.. قصة الطفل إبراهيم الحلقي

امام عاشور

بين الملاهي والمطاعم.. تطورات أزمة وعقوبة اللاعب أمام عاشور

مصير تطبيقات المراهنات

حظر تطبيقات المراهنات في مصر لحماية الشباب من الخسائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد