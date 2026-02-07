خطوات بسيطة.. طريقة عمل طاجن تورلي بالدجاج

يُعد طاجن التورلي بالدجاج من الأكلات المصرية المفضلة التي تجمع بين الخضروات المتنوعة والبروتين في وجبة متكاملة، كما يتميز بمذاقه الغني وسهولة تحضيره.

وقدمت الشيف ساندرا مكاري وصفة طاجن تورلي بالدجاج بطريقة بسيطة ومناسبة لوجبة غداء صحية للأسرة.

طريقة عمل طاجن تورلى بالدجاج

مقادير طاجن التورلي بالدجاج:

دجاجة مقطعة أو صدور دجاج حسب الرغبة

بطاطس مقطعة مكعبات

كوسة مقطعة

جزر شرائح

بسلة

بصل مفروم

ثوم مفروم

طماطم معصورة

ملعقة صلصة

مرقة دجاج

زيت أو زبدة

ملح وفلفل أسود

بهارات دجاج

بابريكا

رشة زعتر أو روزماري (اختياري)



طريقة تحضير طاجن تورلي بالدجاج:

ـ يُسخن الزيت في طاسة، ثم يُشوح البصل حتى يذبل ويضاف الثوم مع التقليب.

ـ تُضاف قطع الدجاج وتُقلب حتى يتغير لونها، ثم تُتبل بالملح والفلفل والبهارات والبابريكا.

ـ تُضاف الصلصة والطماطم المعصورة ويُترك الخليط دقائق حتى يتماسك.

ـ تُضاف الخضروات (بطاطس، كوسة، جزر، بسلة) مع التقليب الخفيف.

ـ يُضاف القليل من مرقة الدجاج حتى تغطي المكونات.

ـ يُنقل الخليط إلى طاجن فخار ويدخل الفرن الساخن على درجة حرارة 180 مئوية.

ـ يُترك الطاجن حتى تمام النضج واحمرار الوجه، ثم يُقدم ساخنًا.

نصائح الشيف ساندرا مكاري لنجاح طاجن التورلي

ـ يمكن تحمير الخضروات قليلًا قبل إضافتها للطاجن لمذاق أغنى.

ـ يُفضل استخدام الطاجن الفخار للحفاظ على النكهة.

ـ يمكن إضافة فلفل ألوان أو باذنجان حسب الرغبة.