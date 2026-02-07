آبل تستعد لإطلاق iPhone 17e .. كم سعره المتوقع؟

بينما تبني سامسونج الزخم لحدث Galaxy S26 Unpacked، تستعد شركة آبل لإطلاق هاتف آيفون جديد هذا الشهر، وفق تقارير حديثة.

تشير المصادر إلى أن الإعلان عن iPhone 17e قد يتم في 19 فبراير عبر بيان صحفي بسيط، على عكس حدث سامسونج الكبير والمفصل لهواتف سلسلة Galaxy S26.

وتعكس هذه الاستراتيجية ما فعلته آبل العام الماضي مع iPhone 16e، الذي تم إطلاقه مباشرة إلى مكاتب الأخبار دون حدث كبير على المسرح.

المواصفات المتوقعة لـ iPhone 17e

يحتفظ iPhone 17e بالتصميم نفسه تقريبا لهاتف iPhone 16e، مع بعض التحديثات التقنية، تشمل:

- شريحة A19 الجديدة

- دعم MagSafe لشحن لاسلكي أسرع يصل إلى 25 وات

- مودم الجيل الثاني C1X وشريحة الشبكة اللاسلكية الجديدة N1

وبحسب موقع MacOtakara، فإن الشائعات السابقة حول تغييرات بصرية كانت غير دقيقة، حيث سيستمر الهاتف في الاعتماد على النوتش التقليدي لعام آخر.

يعتبر هاتف iPhone 17e، منافسا لهواتف Galaxy S25 FE وPixel 10a القادمة، وليس له علاقة بهواتف Galaxy S26 الرائدة، ولكن آبل تعتمد على هذا الهاتف لملء الفجوة في السوق قبل إطلاق تشكيلة iPhone 18 في عام 2027.

وبينما تستحوذ سلسلة سامسونج Galaxy S26 على الأضواء عند إطلاقها هذا الشهر، سيظل iPhone 17e يباع، لكنه سيبدو كخلفية إعلامية وسط التغطية المكثفة لتحديثات سامسونج وهاتفها الرائد.

ومن المتوقع أن تكشف آبل عن iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max إلى جانب أول هاتف آيفون قابل للطي في سبتمبر 2026، على أن يتم طرح iPhone 18 القياسي وخليفة هاتف iPhone Air في مطلع عام 2027.

وفي سياق متصل، كشفت أحدث التقارير أن التسعير المتوقع لهاتف iPhone 17e يدور حول 599 دولارا، ما يجعله خيارا مناسبا لمن يريد الاستفادة من معالج A19 ودعم MagSafe وبعض تقنيات الاتصال الحديثة، مع القبول بتنازلات على مستوى الكاميرا والشاشة مقارنة بسلسلة iPhone 17 الرئيسية وهواتف Pro الأعلى في المواصفات والسعر.