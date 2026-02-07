جارها حدفها بقالب طوب .. مأساة طفلة بالمحلة فقدت الرؤية بعينها اليسري.. الأسرة تناشد الداخلية بضبط المتهم

شهدت قرية الحوامدية بمركز المحلة في محافظة الغربية واقعة فقد طفلة صغيرة في نهاية العقد الأول من عمرها نعمة الإبصار بعينها اليسري علي يد ابن جارها بعدما قذفها بقالب طوب وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

ويكثف ضباط الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من جهودها لضبط المتهم سعيا في تقديمه للعدالة .

تحرك عاجل

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من أسرة الطفلة"سما .ا" 9 سنوات طالبة ابتدائي يفيد بتعرضها الاعتداء علي يد ابن جارها بواسطة قذفها بقالب طوب مما تسبب في فقد بصيرتها بالعين اليسري .

وأفادت الأسرة في بلاغها حسب الاستغاثة بسرعه ضبط المتهم وتقديمه للعدالة بعدما فقدت ابنتهم نعمه الإبصار واحداث عاهه مستديمه لحقت بها طوال عمرها مستقبلا علي حد قولهم .

مطالبة سرعه ضبط المتهم

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.