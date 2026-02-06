تحرير 219 مخالفة مرورية لردع قائدي السيارات وغرامات فورية في الغربية

نفذت إدارة مرور الغربية، حملة مكثفة رصدت خلالها مخالفات متنوعة، على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتم مصادرة مركبات ودراجات مخالفة.

حملات مرورية

تلقى اللواء أسامة نصر مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية بضبط 219 مخالفة شملت،السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

ردع مخالفين



وشملت نتائج الحملة، تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 86ألفا و125 جنيها غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.