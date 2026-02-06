إصابة نائب وزير الدفاع الروسي في محاولة اغتيال بموسكو

قالت سلطات إنفاذ القانون الروسية إن نائب وزير الدفاع الروسي الجنرال فلاديمير أليكسييف، تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة في العاصمة موسكو بوقت سابق من يوم الجمعة.

وأوضحت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية سفيتلانا بيترينكو أن الجنرال فلاديمير أليكسييف أصيب بجروح خطيرة جراء محاولة اغتيال يوم الجمعة في منزله في موسكو، بحسب ما أفادت به وكالة سبوتنيك الروسية.

وأضافت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية، في بيان: "بحسب المحققين، في السادس من فبراير 2026، في مبنى سكني يقع على طريق "فولكولامسكو" ​​السريع في موسكو، أطلق شخص مجهول الهوية رصاصات عدة على رجل، وفرّ من مكان الحادث، وتم نقل الجنرال إلى مستشفى في المدينة".

وأشارت بيترينكو إلى أنه في الوقت الحالي يعمل المحققون وعلماء الجريمة في لجنة التحقيق بالعاصمة في مكان الحادث، وتجري دراسة لقطات كاميرات المراقبة، ويتم استجواب شهود عيان على الحادث، مضيفة أنه "يتم تنفيذ إجراءات التحقيق وإجراءات البحث العملياتي بهدف تحديد هوية الشخص أو الأشخاص المتورطين في ارتكاب الجريمة المحددة".