متقوليش جوزي بيعشق أكلي | ياسمين عز : ملوخيتك ساقطة يا شيماء

أثارت الإعلامية ياسمين عز حالة من الجدل بتصريحات طريفة قدمتها للزوجات مع قرب شهر رمضان ، حيث تحدثت بأسلوب ساخر عن كيفية التعامل مع الشعور بالصداع أثناء الصيام.

وقالت ياسمين عز، خلال تقديمها برنامج «كلام الناس» المذاع عبر قناة «إم بي سي مصر»، إن أول أيام رمضان «لا يوجد ما يسمى باللجوء مباشرة إلى المسكنات عند الشعور بالصداع»، في إشارة فكاهية منها إلى ضرورة التحمل خلال ساعات الصيام، مضيفةً تعبيرات ساخرة حول الاستغناء عن الأدوية والبحث عن طرق أخرى للتعامل مع الإرهاق خلال النهار.



وتابعت الإعلامية ياسمين عز، :"لما تكون ملوخيتك ساقطة ورزك شايط أو معجن.. ماتروحيش تقولي للناس جوزي بيعشقني ويعشق أكلي بياكل صوابعه وراه .. جوزك مسحور يا شيماء جوزك مسحور".



