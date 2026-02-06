التعادل 1-1 يحسم مواجهة إنبي وبتروجت بالدوري

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة فريقي إنبى وبتروجت، على استاد بتروسبورت، في إطار الجولة السابعة عشرة لبطولة الدورى الممتاز.

وسجل هدف بتروجت اللاعب بدر موسى في الدقيقة 45+2، بينما سجل هدف إنبي أحمد خليل كالوشا في الدقيقة 57 من انطلاق المباراة.

وبتلك النتيجة رفع بتروجت رصيده للنقطة 20 ليحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما رفع إنبي رصيده للنقطة 20 ليحتل المركز الـ11.

تشكيل إنبي

أعلن حمزة الجمل المدير الفني لفريق إنبى، تشكيل فريقه أمام فريق بتروجت، على استاد بتروسبورت، في إطار الجولة السابعة عشرة لبطولة الدورى الممتاز.

تشكيل إنبى ضد بتروجت

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير

الدفاع: أحمد صبيحة، أحمد كالوشا، حازم تمساح، مروان داوود،

الوسط: أحمد العجوز، زياد كمال، على محمود، محمد حتحوت، أوسينو بوديان

الهجوم: يوسف أوبابا

الاحتياطي: رضا السيد "حارس" - رفيق كبو - هشام عادل مهاب سامى - على ايهاب - سيد سعيد - حامد عبدالله اقطای عبدالله - محمد جولدي.

تشكيل بتروجت ضد إنبى

حراسة المرمى: عمر صلاح

الدفاع: محمود شديد وبركات حجاج ومحمد علي عكاشة وإسلام عبدالله

خط الوسط: أدهم حامد وسباندي ومصطفى البدري.

خط الهجوم: بدر موسى ومحمد دودو وجبريل شيكودي.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من عبد الكافي رجب وعمار حمدي وأمادو با ومصطفى الجمل ومحمود مرسي وأحمد ياسين وأحمد حلمي وسيكو سونكو وسمير محمد.