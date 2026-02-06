العبور الجديدة تطلق فرصا استثمارية على طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي

أعلن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، برئاسة المهندس محمود مراد، عن طرح حزمة جديدة ومتنوعة من الفرص الاستثمارية الواعدة عبر البوابة الإلكترونية لخدمات المستثمرين.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات المهندس شريف الشربيني – وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – الرامية إلى تعظيم الاستفادة من أصول المدن الجديدة، وتحفيز مناخ الاستثمار، وتسريع وتيرة التنمية العمرانية المستدامة.

وأوضح المهندس محمود مراد أن هذا الطرح يأتي تجسيدًا لرؤية متكاملة تهدف إلى توسيع القاعدة الاقتصادية والخدمية بالمدينة، من خلال إتاحة أراضي متميزة المواقع لأنشطة نوعية تشمل القطاعات التجارية، والإدارية، والتعليمية (جامعي)، ومخازن .

ويهدف هذا التحرك إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة لسكان المدينة وزوارها، وتعزيز مكانة العبور الجديدة كوجهة استثمارية رائدة في شرق القاهرة الكبرى.

وأكد رئيس الجهاز على التزام المدينة بتقديم بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، تقوم على مبادئ الشفافية وسرعة الإجراءات، ودعم المستثمرين الجادين في تنفيذ مشروعات تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتتوافق مع استراتيجية الدولة نحو التوسع العمراني المستدام والذكي.

وأضاف أن عملية التقديم على هذه الفرص ستكون إلكترونية بالكامل عبر "بوابة خدمات المستثمرين" خلال الفترة من 1 إلى 15 فبراير2026، تماشيًا مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الخدمات لتوفير الوقت والجهد على المستثمرين.

وتأتي الفرص كما يلي :

1 - قطعة الأرض رقم (14) – منطقة الخدمات الإقليمية – طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي.

المساحة: 16,597 متر مربع.

النشاط: تعليمي جامعي.

2 - قطعة الأرض رقم (6) – منطقة الخدمات الإقليمية – الحي الثالث عشر.

المساحة: 10,972 متر مربع.

النشاط: مخازن ومعارض.

3 - قطعة الأرض رقم (38ج، 38د) – منطقة الخدمات الإقليمية – طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي.

المساحة: 26,902 متر مربع.

النشاط: تعليمي جامعي.

4 - قطعة الأرض رقم (20) – الحي الخامس عشر.

المساحة: 1,199 متر مربع.

النشاط: تجاري إداري.

5 - قطعة الأرض رقم (140) – الحي التاسع و الثلاثون.

المساحة: 1,386 متر مربع.

النشاط: حضانة.

ودعا جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة كافة المستثمرين والمهتمين إلى الاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات التفصيلية للطرح، والتقديم الإلكتروني عبر الرابط التالي:

https://assign.newcities.gov.e

ويؤكد الجهاز أن هذه الفرص الاستثمارية تمثل ركيزة أساسية للمشاركة في النهضة العمرانية والاقتصادية المتسارعة التي تشهدها العبور الجديدة، ويجدد دعوته للمستثمرين الجادين لاغتنام هذه الفرص التي تحقق عائدًا مجزيًا وتساهم في بناء قيمة مضافة حقيقية للمجتمع، تماشيًا مع رؤية مصر لتحقيق أقصى استفادة من موارد المدن الجديدة ودعم مسيرة التنمية الشاملة.