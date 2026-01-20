قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

3 قرعات علنية لتسكين المواطنين بأراضي توفيق الأوضاع بالعبور الجديدة

شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
آية الجارحي

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم إجراء 3  قرعات علنية لتسكين المواطنين الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالأراضي التي تم توفيق أوضاعها بنطاق مناطق القادسية والكيلو 48 والأمل "سابقاً" بمدينة العبور الجديدة، وذلك خلال يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 26 و 27/1/2026،   بمقر جهاز مدينة العبور الجديدة.


وأكد المهندس شريف الشربيني، ضرورة مواصلة الجهود المبذولة للانتهاء من توفيق أوضاع المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة لعددٍ من المدن الجديدة، بجانب التخطيط الجيد لاستعمالات الأراضي بتلك المناطق، بهدف توفير مجتمعات عمرانية متكاملة.
وأوضح مسئولو جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (27) يوم الإثنين الموافق 26/1/2026 بمقر الجهاز، لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى يوم الأربعاء الموافق 24/12/2025، بنطاق منطقتي القادسية والكيلو ٤٨ (سابقاً) طبقاً لشرائح مساحات (209 م٢ – 450م2 - 500م2).
وأضاف  مسئولو جهاز العبور الجديدة، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم 28 يوم الثلاثاء الموافق 27/1/2026 بمقر الجهاز، لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى يوم الأربعاء الموافق 24/12/2025، بنطاق منطقة القادسية والكيلو ٤٨ (سابقاً) طبقاً لشرائح مساحات (276م2 - ٣٥٠ م٢   -   ٤٠٠ م2 ).
وأشار مسئولو الجهاز، إلى أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (29) يوم الثلاثاء 27/1/2026  بمقر الجهاز، لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى يوم الأربعاء الموافق 24/12/2025، بنطاق منطقة الأمل (سابقاً) طبقاً لشرائح مساحات (۲۰۹ م٢ - ٢٧٦م٢ - ٣٥٠م ٢ - ٤٠٠م٢ - ٤٥٠م٢ - ٥٠٠م٢).
تجدر الإشارة إلى أنه سيتم التواجد من الساعة الـ10 صباحاً لإجراء عملية تسجيل الحضور، وسيتم غلق الأبواب الساعة الـ12 ظهرا في الأيام المحددة للبدء في إجراء القرعة العلنية، وسيتم السماح لحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية، وأصل إيصال السداد.

