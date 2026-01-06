جهاز العبور الجديدة يعقد الاجتماع الأسبوعي لمتابعة ملفات تقنين الأراضي

عقد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، الاجتماع الأسبوعي لمتابعة ملفات التقنين برئاسة الدكتور أحمد عمارة مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون التجارية والعقارية وفرج سعد قابل مدير عام بقطاع الشئون العقارية و التجارية بالهيئة، وبحضور نواب رئيس الجهاز ورؤساء الأمانات الفنية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبمتابعة مستمرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن الإسراع بوتيرة العمل في ملفات تقنين أوضاع الأراضي وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية، ودعم مناخ الاستثمار بالمدن الجديدة، وفي إطار تعزيز التنسيق المؤسسي بين أجهزة المدن وقطاعات الهيئة المختلفة.

وتناول اللقاء متابعة مستجدات توفيق أوضاع الأراضي المضافة، والوقوف على الموقف التنفيذي المكثف لنهو طلبات التقنين، إلى جانب مناقشة التحديات والعقبات التي تواجه ملف التقنين بمدينة العبور الجديدة، والعمل على وضع حلول عملية تسهم في تسريع معدلات الإنجاز وتحقيق الاستقرار القانوني للأراضي.

وأكد المهندس محمود مراد حرص جهاز المدينة على استمرار التنسيق الكامل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ودفع معدلات الأداء بملفات التقنين والاستثمار، بما يسهم في دعم الاقتصاد العمراني وتحقيق رؤية الدولة للتنمية المتكاملة بالمدن الجديدة.