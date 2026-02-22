البترول: مباحثات لضخ استثمارات جديدة في مجالات البحث والاستكشاف للذهب والمعادن

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة مع مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية برئاسة الجيولوجي ياسر رمضان، لمتابعة خطط العمل في ضوء التعديلات التشريعية التي تم بموجبها تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية.

وقد حضر الاجتماع الدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة، وممثلي وزارات الدفاع والصناعة والمالية والبيئة، إضافة إلى الأعضاء من ذوي الخبرة وممثل اتحاد الصناعات المصرية.

وخلال الاجتماع تم استعراض موقف استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق مشروع المسح الجوي للمعادن على مستوى الجمهورية، إلى جانب متابعة المباحثات الجارية مع عدد من الشركات لضخ استثمارات جديدة في مجالات البحث والاستكشاف للذهب والمعادن فضلاً عن متابعة التراخيص الجديدة للبحث والاستغلال للخامات التعدينية.

كما ناقش الاجتماع موقف العمل مع الشركات المصرية والعالمية في إطار الاتفاقيات القائمة لدراسة مشروعات صناعية تستهدف تعظيم القيمة المضافة، خاصة من خام الفوسفات، بما يدعم توجه الوزارة نحو تيسير الاستثمار في قطاع التعدين وزيادة العائد الاقتصادي من الثروات المعدنية.

وأكد الوزير على أهمية التنسيق الكامل بين جميع أعضاء مجلس الإدارة وتحقيق التكامل بين ممثلي الوزارات والجهات المختلفة لوضع استراتيجية للاستغلال الأمثل لثرواتنا المعدنية، موجهاً بعقد اجتماعات دورية للمجلس بانتظام.