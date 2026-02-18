وزير البترول: إيجبس 2026 يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية عالمية في الطاقة

عقدت اللجنة العليا لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2026" اجتماعها الثاني برئاسة المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة استعدادات تنظيم النسخة التاسعة المقرر عقدها خلال الفترة من 30 مارس إلى 1 أبريل 2026، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويعد المؤتمر الحدث الأبرز لقطاع الطاقة في منطقة شمال إفريقيا والبحر المتوسط، بمشاركات رفيعة المستوى من وزراء الطاقة، وقادة المنظمات الدولية المتخصصة، وكبرى شركات الطاقة والتكنولوجيا العالمية.

وأكد الوزير أن نسخة 2026 من مؤتمر ومعرض إيجبس تمثل فرصة هامة لعرض رؤية متكاملة تعكس مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة ومستقرة بما يعزز الشراكات الإقليمية والدولية في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن إيجبس سيجمع بين كبار المسئولين، والرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية والمستثمرين بقطاع الطاقة في منصة حوارية بارزة.

وأضاف الوزير أن من أبرز أهداف النسخة الجديدة تعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسليط الضوء على أحدث الابتكارات والتقنيات الرقمية في قطاع الطاقة وخاصة تطبيقات الذكاء الاصطناعي والهيدروجين والطاقة المتجددة، إلى جانب تمكين الشباب وإعداد جيل جديد.

وقد أوضح الاجتماع أنه من المتوقع أن تستقطب النسخة التاسعة أكثر من 50 ألف مشارك من مختلف دول العالم ونحو 50 شركة عالمية ووطنية للطاقة والتكنولوجيا، إلى جانب أكثر من 350 متحدثًا رئيسيًا عبر 96 جلسة متخصصة.

كما ناقشت اللجنة استعدادات تنظيم الفعاليات المختلفة بالنسخة التاسعة وفي مقدمتها المؤتمر الاستراتيجي الذي يضم 11 برنامجًا متخصصًا و40 جلسة على مدار ثلاثة أيام، تغطي موضوعات الأسواق العالمية للطاقة، والأنشطة البحرية، والتكرير والبتروكيماويات، وأسواق الطاقة الناشئة في إفريقيا، والطاقات المتجددة، والغاز الطبيعي المسال، وتوليد الطاقة الكهربائية بالإضافة إلى التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والهيدروجين، والتمويل والاستثمار، كما يشمل البرنامج جلسات موائد مستديرة لقادة الصناعة، تتناول دور الغاز الطبيعي والمسال كركيزة استراتيجية، وتعظيم القيمة الصناعية المتكاملة، وإعادة تشكيل تجارة الطاقة عالميًا، وتمكين الكوادر الشابة.

وفيما يتعلق بالمؤتمر الفني فيضم 54 جلسة لعرض ومناقشة أبرز أوراق العمل والأبحاث بقطاع الطاقة، فيما يشهد المعرض مشاركة 550 شركة عارضة و13 جناحًا لدول مختلفة، وأكثر من 50 مؤسسة وشركة وطنية وعالمية للطاقة والتكنولوجيا والهندسة، إلى جانب مؤسسات تمويل حكومية.

كما تناول الاجتماع الفعاليات الجديدة المقرر إطلاقها وفي مقدمتها منطقة الابتكار والذكاء الاصطناعي التي تقام لأول مرة كمنصة لعرض الحلول الرقمية والتطبيقات المتقدمة، وبرنامج المهنيين الشباب لدعم الجيل الجديد من قادة القطاع، إلى جانب تنظيم مسابقتين للابتكار والتكنولوجيا في قطاع الطاقة لدعم الشركات الناشئة والقائمة، بالإضافة إلى تقديم جوائز إيجبس السنوية لقطاع الطاقة في مصر.