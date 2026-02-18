وزير الصناعة يهنئ الرئيس السيسي بحلول رمضان: شهر الخير والعمل من أجل مستقبل أفضل

يتقدم المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بخالص التهاني وأطيب الأمنيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري العظيم، وكذلك إلى الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأعرب وزير الصناعة عن تمنياته بأن يكون الشهر الكريم شهر خير ويُمن وبركة على مصر وشعبها، وأن يعيده الله على الجميع بالأمن والاستقرار والتقدم، داعيًا المولى عز وجل أن يوفق القيادة السياسية في استكمال مسيرة التنمية الشاملة ودعم جهود الدولة لتحقيق مستقبل أفضل للمواطنين.



وأكد المهندس خالد هاشم أن شهر رمضان يمثل مناسبة عظيمة لتعزيز قيم العمل والتكافل والتراحم، ومواصلة الجهد والبذل من أجل رفعة الوطن، متمنيًا لمصر دوام الرخاء ولشعبها مزيدًا من الإنجازات في مختلف المجالات.