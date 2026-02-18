ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأسماك مع بداية رمضان

تشهد أسعار اللحوم والدواجن والأسماك ارتفاعًا طفيفًا تزامنًا مع بداية شهر رمضان المبارك، في ظل زيادة معدلات الإقبال على الشراء مع بداية الشهر الكريم، وهو ما انعكس على حركة الأسواق سواء في المحال التقليدية أو سلاسل البيع الحديثة، مع تفاوت محدود في الأسعار من منطقة لأخرى.

ووفقاً لآخر تحديث اليوم فقد جاءت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء كالتالي:

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء نحو 100 جنيه للكيلو،

فيما بلغ سعر الوراك نحو 105 جنيهات،

بينما وصلت الفراخ البلدي إلى 150 جنيهًا للكيلو.

كما سجلت أمهات الدواجن نحو 80 جنيهًا للكيلو،

وبلغ سعر كيلو الدواجن الساسو ما بين 110 و111 جنيهًا.

ووصل سعر البط السوداني إلى 155 جنيهًا للكيلو.

وبالنسبة لأسعار بيض المائدة فقد جاءت كالتالي:

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض بين 115 و118 جنيهًا، والبيض الأحمر بين 117 و121 جنيهًا.



وفيما يتعلق بأسعار اللحوم، بلغ سعر كيلو اللحم البلدي العجالي نحو 350 جنيهًا بالعظم و400 جنيه دون عظم،

ووصل سعر الكبدة البلدي إلى 450 جنيهًا للكيلو.

كما تراوحت أسعار اللحوم المستوردة بين 220 و250 جنيهًا للكيلو، بحسب النوع.

أيضاً شهدت أسعار الأسماك، ارتفاعاً اليوم، حيث تراوح سعر البلطي بين 90 و120 جنيهًا للكيلو حسب الحجم،

بينما سجل البوري ما بين 140 و180 جنيهًا.

أما الأسماك البحرية مثل اللوت والجمبري والسردين والتونة فتراوحت أسعارها بين 280 و480 جنيهًا للكيلو.



ويأتي هذا التحرك في الأسعار مدفوعًا بزيادة الطلب الموسمي خلال شهر رمضان، وسط توقعات باستمرار حالة التذبذب الطفيف في الأسعار وفقًا لحجم المعروض وتكاليف النقل والإنتاج خلال الفترة المقبلة.



