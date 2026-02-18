قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يشدد على استخدام الدولة لكل الآليات لضبط السوق والأسعار.. وهذه عقوبة رفع سعر السلع
مفتي الجمهورية يبحث مع وفد جامعة العلوم الإسلامية بماليزيا التعاون في تدريب المفتين
11.5 مليون مستفيد.. موعد صرف معاشات مارس 2026
مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة بالتوسع في افتتاح منافذ أهلاً رمضان
مبنتهددش.. الأهلي يرفض الإستجابة لمطالب ريبيرو وشكوي الفيفا
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء.. فيديو
ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأسماك مع بداية رمضان
تراجع عن الاتفاق.. تفاصيل شكوي ريبيرو ضد الأهلي فى الفيفا
بعد لقاء نائب رئيس الوزراء.. المسلماني: معاشات ماسبيرو والإصلاح المالي على جدول الأولويات
وكالة الطاقة الذرية: مستعدون لتقديم الدعم لإيران
بعد شائعة إجازة الأربعاء والخميس لطلاب المدارس.. تعرف على عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
عواصف عنيفة تضرب اليونان.. إخلاء تجمعات سكنية وانهيارات أرضية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأسماك مع بداية رمضان

صورة أرشيفية
رانيا أيمن

تشهد أسعار اللحوم والدواجن والأسماك ارتفاعًا طفيفًا تزامنًا مع بداية شهر رمضان المبارك، في ظل زيادة معدلات الإقبال على الشراء مع بداية الشهر الكريم، وهو ما انعكس على حركة الأسواق سواء في المحال التقليدية أو سلاسل البيع الحديثة، مع تفاوت محدود في الأسعار من منطقة لأخرى.

ووفقاً لآخر تحديث اليوم فقد جاءت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء كالتالي:

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء نحو 100 جنيه للكيلو، 

فيما بلغ سعر الوراك نحو 105 جنيهات، 

بينما وصلت الفراخ البلدي إلى 150 جنيهًا للكيلو. 

كما سجلت أمهات الدواجن نحو 80 جنيهًا للكيلو، 

وبلغ سعر كيلو الدواجن الساسو ما بين 110 و111 جنيهًا. 

ووصل سعر البط السوداني إلى 155 جنيهًا للكيلو.

وبالنسبة لأسعار بيض المائدة فقد جاءت كالتالي:

 تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض بين 115 و118 جنيهًا، والبيض الأحمر بين 117 و121 جنيهًا.


وفيما يتعلق بأسعار اللحوم، بلغ سعر كيلو اللحم البلدي العجالي نحو 350 جنيهًا بالعظم و400 جنيه دون عظم، 

ووصل سعر الكبدة البلدي إلى 450 جنيهًا للكيلو. 

كما تراوحت أسعار اللحوم المستوردة بين 220 و250 جنيهًا للكيلو، بحسب النوع.

أيضاً شهدت أسعار الأسماك، ارتفاعاً اليوم، حيث تراوح سعر البلطي بين 90 و120 جنيهًا للكيلو حسب الحجم، 

بينما سجل البوري ما بين 140 و180 جنيهًا. 

أما الأسماك البحرية مثل اللوت والجمبري والسردين والتونة فتراوحت أسعارها بين 280 و480 جنيهًا للكيلو.


ويأتي هذا التحرك في الأسعار مدفوعًا بزيادة الطلب الموسمي خلال شهر رمضان، وسط توقعات باستمرار حالة التذبذب الطفيف في الأسعار وفقًا لحجم المعروض وتكاليف النقل والإنتاج خلال الفترة المقبلة. 


 

