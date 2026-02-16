فرصة للشراء .. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 16-2-2026

يهتم المواطنون بأسعار الدواجن والبيض باعتبارها جزء أساسي من وجباتهم، ويبحثون عن أسعارها لاحتساب ميزانية الأسرة.

استقرت أسعار الدواجن فى السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين 16 فبراير 2026، عقب قرار نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالتحقيق في البلاغ الوارد من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بشأن وجود اتفاقات بين عدد من سماسرة تداول الدواجن البيضاء للتأثير على الأسعار المتداولة بالسوق وجاءت الأسعار كالآتى..



أسعار الفراخ البيضاء

بلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء نحو 91 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، بينما سجل سعر البيع للمستهلك داخل محال الدواجن قرابة 101 جنيه للكيلو.

فيما تراجع سعر الدواجن الحمراء «الساسو» بين 107 و108 جنيهات للكيلو في البورصة لتباع في الأسواق بين 115 و130 جنيها،

سعر الفراخ البلدي

أما بالنسبة للفراخ البلدي، فبلغ سعر الكيلو داخل المزارع نحو 120 جنيهًا، ويصل سعر البيع للمستهلك إلى حوالي 130 جنيهًا.

سعر الفراخ الساسو



استقرت سعر الفراخ الساسو في أسواق الجملة عند 105 جنيهات للكيلو، ويُباع للمستهلك بحوالي 115 جنيهًا

سعر طبق البيض



سجل سعر طبق البيض الأبيض حوالي 115 جنيهًا اليوم الإثنين، ويصل إلى 130 جنيهًا للمستهلك، بينما بلغ سعر طبق البيض الأحمر حوالي 120 جنيهًا في الجملة، ويُباع بحوالي 135 جنيهًا.



أسعار الكتاكيت اليوم

ووصلت أسعار الكتاكيت اليوم فى السوق المحلية اليوم من 24 إلى 25 جنيها،