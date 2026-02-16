شوبير: كامويش في مرمى الانتقادات بعد إخفاقه في المباراة الأخيرة

تصاعدت الانتقادات بين جماهير الأهلي ، خلال الساعات الأخيرة، نتيجة إهدار الفرص السهلة في مباريات الفريق الأخيرة، ما ألقى الضوء على أداء بعض الصفقات الأجنبية التي لم ترتقِ لتوقعات الجماهير بعد.

وأشار الإعلامي أحمد شوبير خلال برنامجه الإذاعي، إلى وجود فجوة متنامية بين جمهور الأهلي واللاعب كامويش، نتيجة ضياع الفرص في مواجهات البنك الأهلي والإسماعيلي، موضحًا أن الجمهور لم يعد يشعر بالارتياح تجاهه مع تكرار نفس الأخطاء.

وأوضح شوبير، أن الشارع الرياضي الأهلاوي يعيش حالة من القلق، حيث يخشى البعض تكرار تجربة أنتوني موديست، بسبب صعوبة اندماج بعض العناصر الجديدة سريعًا مع الفريق، مستذكرًا نجوم الماضي بتعليق: "فين أيامك يا جرديشار؟"، في إشارة إلى اللاعبين الذين تركوا بصمة واضحة في تاريخ القلعة الحمراء.