أحمد شوبير يهاجم حسين الشحات بسبب مباراة الجيش الملكي

انتقد الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي حسين الشحات، بعد سلوكه خلال مواجهة فريقه أمام الجيش الملكي.

وقال شوبير عبر برنامجه التلفزيوني إنه من أكثر الداعمين والمقتنعين بموهبة الشحات، لكنه عبّر عن استيائه من تصرفاته داخل الملعب، متسائلًا عن سبب دخوله في مشادات بشكل متكرر خلال المباريات.

وأوضح أن الشحات قام بمراوغة لاعبَين بشكل مميز، وكان بإمكانه تمرير الكرة لزملائه أو التسديد لمساعدة الفريق على التسجيل، إلا أنه بالغ في المراوغة قبل أن يدخل في مشادة مع أحد لاعبي الفريق المغربي.

وأضاف شوبير أن اللاعب معروف بأخلاقه الطيبة، ولا يوجد ما يبرر دخوله في صراعات متكررة، مشددًا على ضرورة أن يركز على مصلحة الفريق، سواء عبر تسجيل الأهداف أو صناعة الفرص، بدلًا من الانشغال بالمشاحنات التي قد تضر بالفريق.