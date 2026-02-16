قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

شوبير لـ عواد: التزم بقرار الزمالك فالفريق بحاجة لك

محمد عواد
محمد عواد
منار نور

وجّه الإعلامي أحمد شوبير ، نصيحة مباشرة إلى حارس مرمى الزمالك محمد عواد، على خلفية أزمته الأخيرة مع مجلس إدارة النادي.

وقال شوبير ، في تصريحات إذاعية، إن عواد لاعب مميز وأحبه على المستوى الشخصي، لكنه يرى ضرورة أن يتقدم باعتذار رسمي لمجلس الإدارة، مؤكدًا أن الفريق قد يحتاجه في أي وقت بسبب ضغط المباريات أو الإصابات، وأن الابتعاد عن المشاركة لا يعني نهاية الأمور.

وشدد شوبير، على أهمية الالتزام بقرارات الإدارة والجهاز الفني، موضحًا أن الجلوس خارج القائمة أو على مقاعد البدلاء أمر وارد في كرة القدم، وأن المدير الفني من حقه اختيار التشكيل الذي يراه مناسبًا.

واستشهد شوبير، بموقف داخل الأهلي، حين فضّل المدرب مشاركة حارسين على حساب الثالث، رغم تاريخ وقيمة بعضهم، في إشارة إلى أن القرار الفني يبقى حقًا خالصًا للمدير الفني مهما كانت الأسماء.

واختتم شوبير، تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك مقبل على فترة مزدحمة بالمباريات، ويحتاج إلى جميع لاعبيه، خاصة في ظل إصابة الحارس محمد صبحي في وتر أكيلس، ما يجعل عواد مطالبًا بالتحلي بالهدوء والتصرف بحكمة لخدمة مصلحة الفريق.

شوبير الاهلي محمد عواد

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

