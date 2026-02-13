رغم التظلم على عقوبته.. محمد عواد يرفض التحقيق أمام الشئون القانونية بالزمالك

اشتعلت أزمة محمد عواد حارس مرمي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك علي خلفية تمرده في الآونة الاخيرة واعتراضه على عدم الاعتماد عليه في مباريات الفارس الأبيض محليا وقاريا.

وكتب الإعلامي فتح الله زيدان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "محمد عواد يرفض التحقيق أمام الشئون القانونية بنادي الزمالك رغم التظلم على عقوبته".

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي غدا السبت في الجولة الاخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

حارس الزمالك محمد عواد رفض الخضوع إلي التحقيق خلال الساعات الماضية ما أدي إلي إصدار قرار من جانب إدارة الزمالك بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال بإستمرار إستبعاده عن حراسة عرين القلعة البيضاء محليا وإفريقيا.

إدارة نادي الزمالك لم تكتفي بذلك بل رفضت رحيل الحارس الدولي عن صفوف الفارس الأبيض رغم العروض الواردة من اندية الدوري المحلي وتمسكت ببقائه نظرا لحاجته إلي خدماته في ظل أزمة إغلاق باب القيد بقرار من الاتحد الدولي لكرة القدم الفيفا.