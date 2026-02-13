قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

رفض التحقيق.. الزمالك يؤدب محمد عواد بعد تمرده

محمد عواد
محمد عواد
القسم الرياضي

إشتعلت أزمة محمد عواد حارس مرمي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك علي خلفية تمرده في الآونة الاخيرة واعتراضه على عدم الاعتماد عليه في مباريات الفارس الأبيض محليا وقاريا.

ويستعد فريق  الزمالك لمواجهة نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي غدا السبت في الجولة الاخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

حارس الزمالك محمد عواد رفض الخضوع إلي التحقيق خلال الساعات الماضية ما أدي إلي إصدار قرار من جانب إدارة الزمالك بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال بإستمرار إستبعاده عن حراسة عرين القلعة البيضاء محليا وإفريقيا.

إدارة نادي الزمالك لم تكتفي بذلك بل رفضت رحيل الحارس الدولي عن صفوف الفارس الأبيض رغم العروض الواردة من اندية الدوري المحلي وتمسكت ببقائه نظرا لحاجته إلي خدماته في ظل أزمة إغلاق باب القيد بقرار من الاتحد الدولي لكرة القدم الفيفا.

تطورات أزمة محمد عواد

كشف الإعلامي إسلام صادق عن تطورات أزمة محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع مسؤولي القلعة البيضاء.

وواصل محمد عواد غيابه عن مباريات الزمالك ، حيث خرج من حسابات الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال خلال مباراة الأبيض أمام سموحة مساء الأربعاء ، والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله ناصر منسي ، كما غاب الحارس عن مباراتي كهرباء الإسماعيلية وزيسكو يونايتد الزامبي

وقال إسلام صادق عبر برنامجه البريمو على فضائية TeN: أحد مسؤولي الزمالك عقد جلسة مطولة مع محمد عواد حارس مرمى الفريق ، استمرت قرابة الساعة والنصف لاحتواء أزمة اللاعب وغضبه من عدم المشاركة مع الفريق في المباريات الماضية.

وأضاف: كانت هناك محاولات عديدة داخل نادي الزمالك من أحد المسؤولين لتطفيش محمد عواد وإجباره على الرحيل سواءً في فترة الانتقالات الصيفية أو الشتوية رغم التضحيات التي قدمها الحارس من أجل استمراره مع الأبيض ، حيث وافق على تقليص مبلغ 10 مليون جنيه من قيمة عقده مع الزمالك بسبب الأزمة المالية الطاحنة التي يعاني منها النادي ، وهو اللاعب الوحيد الذي وافق على هذا الأمر.

محمد عواد الزمالك كايزر تشيفز كأس الكونفدرالية معتمد جمال

