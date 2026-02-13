مؤلفات بيتهوفن وشوبرت وبرامز بقيادة نسائية ألمانية على المسرح الكبير

تحت عنوان فيينا الرائعة، تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلا لأوركسترا القاهرة السيمفونى تحت إشراف مديره الفني والقائد الأساسي المايسترو أحمد الصعيدي وتقوده المايسترو الألمانية روزويتا هاينتزه وتشارك خلاله عازفة البيانو حلا هيثم وذلك فى الثامنة مساء السبت ١٤ فبراير على المسرح الكبير .

ويتضمن البرنامج مختارات من المؤلفات الكلاسيكية العالمية منها كونشيرتو البيانو والأوركسترا لـ بيتهوفن ، السيمفونية السابعة لـ شوبرت، افتتاحية تراجيدية لـ برامز، وجاء إسم الحفل ليحتفى بمدينة فيينا عاصمة الموسيقى الكلاسيكية حيث تبلورت ملامحها بعد أن إستضافت نخبة من أعظم الموسيقيين حيث عاش بها بيتهوفن وأبدع أهم أعماله، وولد فيها شوبرت، وإرتبط برامز بها فنيًا وإنسانيًا .

يذكر أن الموسم الحالى لأوركسترا القاهرة السيمفونى يشهد استضافة العديد من القادة والعازفين العالميين والمصريين بجانب إتاحة الفرصة للمواهب الواعدة فى المجال مع تقديم مجموعة من نوادر المؤلفات العالمية والمصرية فى القالب الكلاسيكى من خلال سلاسل عروض متنوعة .