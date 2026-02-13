تفاصيل أغنية عاصي الحيلاني الجديدة

يطرح النجم عاصي الحلاني كليب أغنيته الجديدة لا تروح، وهى من كلمات المنتج فهد الزاهد.



كليب أغنية لا تروح، يحمل توقيع المخرج فادي حداد، الذي قدّم معالجة بصرية وظف فيها العناصر الجمالية للصورة والإضاءة، إلى جانب اختيار مواقع تصوير تعكس طابع العمل وتمنحه بعداً بصرياً متكاملاً، وهى من إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز للمنتج فهد الزاهد.

ومن المتوقع أن يظهر عاصي الحلاني ضمن إطار درامي بصري يواكب الحالة الرومانسية للأغنية.



أغنية لا تروح ليست أول تعاون يجمع النجم اللبناني عاصي الحلاني و المنتج فهد الزاهد حيث حققا نجاحا كبيرا من قبل من خلال أغنية "العين عليه"، من كلمات خالد ڤرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع محمد عباس، وأغنية أحلى الأسامي وأحب الليل، وتأتي أغنية لا تروح تتويجا لسنوات من الصداقة التي تجمع بين الثنائي عاصي الحلاني وفهد الزاهد على مستوى الكلمات والإنتاج الغنائي والموسيقي.