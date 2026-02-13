قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

الصحة تدعم مستشفيات الشرقية بـ14 جهاز تخدير وإيكو بتكلفة 17 مليون جنيه

أجهزة طبية
أجهزة طبية
محمد الطحاوي

أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور بيتر وجيه مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، وحرص وزارة الصحة والسكان على دعم ورفع كفاءة المنشآت والخدمات الطبية بالمحافظات، تم دعم مديرية الشئون الصحية بالشرقية بعدد 14 جهاز تخدير حديث بالإضافة إلى جهاز أشعة تليفزيونية على القلب (إيكو)، للإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

وأضاف الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن هذا الدعم يمثل إضافة قوية لمنظومة الصحة بالمحافظة، خاصة في أقسام العمليات الجراحية وأقسام القلب، حيث تتميز أجهزة التخدير الجديدة بدقة أنظمتها وقدرتها على دعم مختلف التخصصات الجراحية، بما يساهم في رفع كفاءة الأداء داخل غرف العمليات وتحسين مؤشرات العمل بأقسام الجراحة بالمستشفيات العامة والمركزية، كما يعد جهاز الإيكو من الأجهزة التشخيصية الهامة في متابعة وتشخيص أمراض القلب، حيث يساهم في سرعة ودقة تقييم وظائف عضلة القلب وصمامات القلب، مما يدعم اتخاذ القرار الطبي السليم للحالات الحرجة والمرضى المترددين على أقسام القلب.

ووجه الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل المديرية، والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، بسرعة توزيع الأجهزة طبقاً للاحتياجات الفعلية للمستشفيات، وإنهاء الإجراءات المخزنية، ومتابعة تركيب وتشغيل الأجهزة، مع توفير القوى البشرية اللازمة وتدريبها الجيد على تشغيل الأجهزة الجديدة في أسرع وقت، لضمان الاستفادة القصوى منها في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

وأشاد الدكتور أحمد البيلي بالدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية ووزارة الصحة والسكان لتطوير أقسام العمليات بمستشفيات المحافظة، مؤكداً أن الطفرة الملحوظة في أعداد وتنوع الأجهزة الطبية الحديثة خلال الفترة الماضية، تعد ترجمة حقيقية لحرص الدولة على توفير بيئة طبية متقدمة، تمكن الأطباء والفنيين من تقديم خدمة صحية متقدمة تساهم في سرعة وتحسين معدلات الشفاء، مما يؤكد أن الدولة لا تدخر أي جهد أو مال من أجل الإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين، مقدماً الشكر لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ولمحافظ الشرقية لدعمهما المستمر للقطاع الصحي، وخاصة مستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، والبالغ عددهم ٢٦ مستشفى، والتي شهدت طفرة غير مسبوقة خلال الآونة الأخيرة، في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

وأشار محمود عبدالفتاح مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، إلى أن هذه الأجهزة والتي تساهم فى الإنتهاء من أي قوائم إنتظار خاصة بالعمليات الجراحية، بلغت تكلفتها التقديرية ١٧ مليون جنيه، لافتاً إلى أن وزارة الصحة والسكان قامت خلال العام الماضي بدعم صحة الشرقية أيضاً بأجهزة طبية حديثة بقيمة ٢٥٠ مليون جنيه، ضمن خطة الوزارة لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية بالمستشفيات، وذلك بالتنسيق مع الدكتورة نورا محمد مديرة إدارة التخطيط بالمديرية.

بالشرقية وزارة الصحة مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان

