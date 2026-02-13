قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

طريقة عمل أرز بالخلطة.. وصفة شرقية بطعم المطاعم في منزلك

ارز بالخلطة
ريهام قدري

أرز بالخلطة من أشهر الأطباق الرئيسية على المائدة المصرية والعربية، خاصة في العزائم والمناسبات، إذ يتميز بمذاقه الغني وتنوع مكوناته بين الكبد والقوانص والمكسرات والزبيب، ما يجعله طبقًا متكاملاً يجمع بين الطعم الحلو والحادق في آنٍ واحد.

 وإذا كنتِ تبحثين عن طريقة تحضيره بخطوات سهلة ونتيجة مضمونة مثل المطاعم، إليكِ التفاصيل الكاملة.


مكونات أرز الخلطة
2 كوب أرز مصري مغسول ومصفى
250 جرام كبد وقوانص مقطعة
1 بصلة كبيرة مفرومة ناعم
2 ملعقة كبيرة زيت أو سمن
نصف كوب زبيب
ربع كوب لوز أو صنوبر أو مكسرات حسب الرغبة
2 كوب ونصف مرقة (دجاج أو لحمة) ساخنة
ملح حسب الذوق
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
نصف ملعقة صغيرة بهارات مشكلة
رشة قرفة (اختياري)
طريقة التحضير خطوة بخطوة
تشويح الكبد والقوانص
في وعاء على النار، ضعي الزيت أو السمن، ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل ويأخذ لونًا ذهبيًا خفيفًا.
أضيفي الكبد والقوانص وقلبي جيدًا حتى يتغير لونها وتنضج تمامًا، ثم تبليها بالملح والفلفل والبهارات.
إضافة الأرز
أضيفي الأرز المغسول إلى الخليط وقلبيه لمدة دقيقة حتى يتشرب من نكهة الكبد والتوابل.
إضافة المرقة
اسكبي المرقة الساخنة فوق الأرز، واتركيه حتى يبدأ في الغليان، ثم خففي النار وغطي الوعاء واتركيه لمدة 15–20 دقيقة حتى ينضج تمامًا.
تحضير الإضافات
في طاسة صغيرة، حمّري المكسرات في قليل من السمن حتى تكتسب لونًا ذهبيًا، ثم أضيفي الزبيب وقلبيه لثوانٍ فقط.
التقديم
بعد نضج الأرز، قلبيه برفق بالشوكة، ثم زيني الوجه بالمكسرات والزبيب وقدميه ساخنًا.
أسرار نجاح أرز الخلطة
استخدام مرقة ساخنة يمنع تعجن الأرز.
عدم تقليب الأرز كثيرًا بعد إضافة المرقة حتى لا يتكسر.
يمكن إضافة قطع صغيرة من اللحم المسلوق لنسخة أغنى في المناسبات.
رشة القرفة تعطي طابعًا شرقيًا مميزًا لكن يمكن الاستغناء عنها حسب الذوق.
قيمة غذائية وطعم لا يُقاوم
يجمع أرز الخلطة بين البروتين الموجود في الكبد والقوانص، والطاقة التي يوفرها الأرز، إضافة إلى الدهون الصحية في المكسرات، ما يجعله طبقًا مشبعًا ومثاليًا للغداء، خاصة بجانب السلطة الخضراء أو الزبادي.
بهذه الخطوات البسيطة يمكنكِ تحضير أرز خلطة شهي ومضبوط الحبة، ينافس أشهر المطاعم ويزين سفرتك في أي مناسبة.

