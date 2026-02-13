إيلون ماسك يخطط لبناء مصنع ومدينة على القمر

أبلغ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، موظفي شركته xAI، عقب اندماجها مع SpaceX، أنه يعتزم إطلاق مشاريع طموحة تشمل إنشاء مصنع ومدينة على سطح القمر، إضافة إلى نشر أقمار اصطناعية مخصصة للذكاء الاصطناعي في الفضاء.

وبحسب ما نقلته فاينانشيال تايمز، كشف ماسك خلال اجتماع عام مع موظفي الشركة عن خطط لإطلاق مراكز بيانات مدارية عبر “سبيس إكس”، بطاقة حوسبية تتراوح بين 100 و200 جيجاوات سنوياً، مع طموح مستقبلي للوصول إلى قدرة تتجاوز تيراوات سنوياً.



وأشار إلى إمكانية تحقيق ذلك عبر إنشاء مصانع على القمر وبناء أقمار اصطناعية للذكاء الاصطناعي، واستخدام ما يُعرف بـ”محرك الكتل” وهو نظام إطلاق فضائي غير صاروخي لا يزال في إطار المفاهيم النظرية.



وتسعى “إكس إيه آي” حالياً إلى توسيع مركز بياناتها الضخم “Colossus” في ولاية تينيسي ليصل إلى قدرة 2 جيجاوات، في وقت يتطلب فيه إنشاء مركز بيانات بقدرة 1 جيجاوات استثمارات بمليارات الدولارات واستهلاكاً كهربائياً يعادل إنتاج مفاعل نووي.



ورغم تركيز ماسك السابق على استعمار المريخ، أوضح أنه يرغب أولاً في بناء “مدينة مكتفية ذاتياً على القمر” قبل التوسع نحو الكوكب الأحمر وبقية النظام الشمسي.



إعادة هيكلة وضغوط تنافسية



تزامناً مع هذه الخطط، أجرى ماسك تغييرات إدارية واسعة داخل “إكس إيه آي”، شملت الاستغناء عن بعض الموظفين ضمن عملية إعادة هيكلة تهدف إلى تسريع وتيرة التنفيذ، وأُعيد تنظيم الشركة إلى أربعة فرق رئيسية تغطي نماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة، من بينها نموذج روبوت الدردشة “جروك”، ونموذج كتابة الأكواد، ونموذج الصور والفيديو، إضافة إلى نموذج يركز على تطوير “وكلاء” ذكاء اصطناعي قادرين على تنفيذ المهام بشكل مستقل.



وتأتي هذه التحركات بعد إعلان دمج “إكس إيه آي” و”سبيس إكس” في كيان واحد تقدر قيمته بنحو 1.25 تريليون دولار، في إطار استراتيجية تهدف إلى إنشاء شبكة أقمار صناعية لتشغيل نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة من الفضاء.