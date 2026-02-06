إيلون ماسك : الدين العام في أمريكا يتراكم بوتيرة جنونية .. ونحذر من إفلاس واشنطن

أكد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أن واشنطن في مأزق كبير ، نظرا لتراكم الدين العام بوتيرة جنونية ، محذرا من إفلاس البلاد .

وأشار ماسك في مقابلة مع المدونين دوفارش باتيل وجون كوليسون إلى أن الخلاص من تلك المشكلة هو الروبوتات والذكاء الاصطناعي .

وقال ماسك، : "ربما نتمكن من إبطاء اقتراب إفلاس أمريكا وكسب ما يكفي من الوقت إلى أن يتمكن الذكاء الاصطناعي والروبوتات من المساعدة في حل المشكلة. هذا هو الأمر الوحيد القادر على معالجة وضع الدين العام".

وختم ماسك : مدفوعات الفوائد على الدين العام في الولايات المتحدة تفوق حجم الميزانية العسكرية للبلاد، حيث يتم دفع أكثر من تريليون دولار كفوائد".