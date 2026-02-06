عودة احترازية لطائرة الميدل إيست إلى مطار بيروت

اضطرت طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط (الميدل إيست)، من طراز إيرباص 330، إلى العودة إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بعد وقت قصير من إقلاعها متجهة برحلة رقم 426 إلى دبي، نتيجة عطل تقني طفيف.

وقرر قائد الطائرة العودة إلى المطار كإجراء احترازي لضمان سلامة الركاب، وفق ما صرح به متحدث باسم الشركة.

وأكدت إدارة طيران الشرق الأوسط أن السلامة كانت العامل الأساسي لاتخاذ هذا القرار، وأن جميع الركاب بخير ولم تسجل أية إصابات.

استكمال الرحلة

من المقرر أن تقلع طائرة بديلة بعد دقائق من مطار بيروت لاستكمال رحلة الركاب إلى دبي، لضمان أقل تأخير ممكن.

وأشارت الشركة إلى أنها تتابع التحقيق في سبب العطل الفني لضمان عدم تكراره مستقبلاً، مؤكدة التزامها بأعلى معايير السلامة الجوية.