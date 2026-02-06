هدى المفتي تشيد بفيلم "صوت هند رجب"

أشادت الفنانة هدى المفتي، بفيلم “صوت هند رجب” في أحدث ظهور عبر حسابها الرسمي على انستجرام.

وكتبت هدى المفتي عبر انستجرام: “حقيقي شكرا على الفيلم ده”.

وتمكن فيلم" صوت هند رجب" من تصدر الي قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر ، بعد طرحه بساعات.

واحتل فيلم صوت هند رجب، المركز الأول من أصل 10 مراكز للافلام الأعلى مشاهدة في مصر.

الفيلم حصد أكثر من خمسة عشر جائزة للمخرجة كوثر بن هنية ، ووصل إلى القائمة النهائية لأفضل فيلم أجنبي بجوائز الأوسكار الـ98، ليكون إنجازًا جديدًا تحققه السينما الفلسطينية، والفيلم الثالث لبن هنية الذي يصل للقائمة النهائية.