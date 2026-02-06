الصورة الأولى لعروس المنيا المتوفية بحادث انقلاب سيارة زفافها

قدم " صدى البلد" بثا مباشرا للتفاصيل الكاملة لمصرع عروسة واصابة عريسها و2 آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي، ليتحول حفل الزفاف إلى مأتم، بإحدى قرى مركز بني مزار شمال المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدائري عند مدخل قرية القيس بمركز بني مزار بشمال محافظة المنيا.

وبالفحص وانتقال ضباط مباحث مركز شرطة بني مزار تبين إنقلاب سيارة معده لزفه عروسان مما أسفر عن مصرع العروسه دولت. ع. ا 20 سنة، فيما اصيب العريس ويدعي احمد. ك. ع 22 سنة ويعاني من غيبوبة، كما وصيب كريم. م. ص 17 سنة له سحجات وكدمات واحمد. م. ع 58 سنة به سحجات وكدمات.

تم نقل جثة العروسة لمشرحة المستشفى العام، وجار نقل العريس لمستشفى المنيا الجامعي ، وتحرر عن ذلك المحضر بالواقعة واخطرت النيابه العامه لتولي التحقيق والتي قررت بندب الطبيب مفتش صحة المركز.

