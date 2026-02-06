وليد الفراج لكريستيانو رونالدو: اللي يزعل يزعل.. ‏المصلحة العامة أولا

علق الإعلامي السعودي وليد الفراج، على استبعاد كريستيانو رونالد من مواجهة النصر والاتحاد في الدوري السعودي.

وكتب الفراج عبر حسابه الشخصي اكس :" يزعل اللي يزعل ..

‏المصلحة العامة أولا .



يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي وقائد منتخب البرتغال، إثارة الجدل داخل الوسط الرياضي، حتى في يوم احتفاله بعيد ميلاده، اليوم 5 فبراير، حيث أتم عامه الـ41، وسط حالة من الغموض بشأن موقفه من المشاركة مع فريقه في المباريات المقبلة.



شكوك حول مشاركته أمام الاتحاد

وخلال الساعات الماضية، تزايدت التساؤلات حول إمكانية تواجد رونالدو في مواجهة النصر المرتقبة أمام اتحاد جدة، والمقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، خاصة بعد غيابه عن اللقاء الأخير للفريق.



تأكيدات باستمرار الإضراب

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “آس” الإسبانية نقلًا عن قناة “الرياضية السعودية”، فإن كريستيانو رونالدو سيواصل إضرابه، ولن يكون متاحًا للمشاركة في مباراة الاتحاد، وهو ما يعني غيابه للمباراة الثانية على التوالي رغم جاهزيته البدنية.