وليد الفراج لكريستيانو رونالدو: اللي يزعل يزعل.. ‏المصلحة العامة أولا
ليبيا.. مراسم عزاء سيف الإسلام القذافي بحضور جماهيري وإجراءات أمنية مشددة
تقطيع مقاعد السينما والبصق على الشاشة.. سر غضب الجمهور من فيلم باب الحديد
وصول وزير الخارجية الإيراني إلى عمان لإجراء محادثات مع أمريكا
قوات الاحتلال تقتحم مخيم الأمعري وسط الضفة الغربية
بعثة الزمالك تغادر إلى زامبيا استعدادا لمواجهة زيسكو في الكونفدرالية
الصورة الأولى لعروس المنيا المتوفية بحادث انقلاب سيارة زفافها
موعد صرف مرتبات فبراير 2026 رسميا بعد تقديم الصرف مع بداية رمضان
دعاء ثالث جمعة من شعبان .. كلمات تجبر بخاطرك وتريح قلبك وبالك
قارئة القرآن لصدى البلد: شعرت بالسعادة بمقابلة شيخ الأزهر.. ووعدني بتبني موهبتي
حبه لفاتن حمامة دفعه لمحاولة الانتحـ.ار.. عائلة يوسف شاهين تكشف أسرارا في حياته
الصدارة عندنا بجدارة.. سيراميكا كليوباترا يحتفل باعتلاء قمة الدوري
أخبار البلد

عبد الفتاح تركي

موعد صرف مرتبات فبراير 2026 رسميًا بعد تقديم الصرف قبل رمضان .. أعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، في خطوة حظيت باهتمام واسع من الموظفين، خاصةً مع اقتراب شهر رمضان الكريم، وحرص الدولة على التخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين.

جاء الإعلان متضمنًا تفاصيل دقيقة بشأن مواعيد الصرف، والجهات المستفيدة في كل يوم، إضافة إلى توضيح الحد الأدنى للأجور حسب الدرجات الوظيفية المختلفة، بما يضمن وضوح الرؤية أمام جميع العاملين بالدولة.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر

ويأتي الكشف عن موعد صرف مرتبات فبراير 2026 في إطار سياسة وزارة المالية الرامية إلى تنظيم مواعيد صرف الرواتب بشكل يحقق الانضباط المالي، ويمنع التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي، مع ضمان إتاحة المستحقات المالية للموظفين بسهولة ويسر في التوقيتات المعلنة.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

أكدت وزارة المالية أنه تم تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026، ليبدأ الصرف بدءًا من يوم الأحد 22 فبراير بدلا من يوم 24 من الشهر نفسه، وذلك في إطار التيسير على المواطنين وتمكينهم من تلبية احتياجاتهم المعيشية، خاصة مع تزامن الصرف مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى دعم الاستقرار المعيشي للموظفين، مع إتاحة أيام إضافية للعاملين الذين لم يتمكنوا من الصرف في المواعيد المحددة.

المرتبات والمعاشات

وشددت الوزارة على أن المرتبات ستكون متاحة بالكامل في الحسابات البنكية وماكينات الصراف الآلي ابتداءً من تاريخ بدء الصرف لكل جهة، ما يمنح الموظفين مرونة في اختيار التوقيت المناسب لهم دون الحاجة إلى التزاحم أو الانتظار لفترات طويلة.

تنبيه وزارة المالية للموظفين

ناشدت وزارة المالية العاملين في مختلف الجهات الإدارية بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مؤكدة أن الرواتب متاحة للصرف في أي وقت بداية من اليوم المحدد لكل جهة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على سلامة المواطنين، وضمان انسيابية عملية الصرف، خاصةً في ظل الاعتماد المتزايد على وسائل الدفع الإلكترونية والخدمات المصرفية الحديثة.

أماكن صرف مرتبات شهر فبراير 2026

أشارت وزارة المالية إلى أن صرف مرتبات شهر فبراير 2026 سيتم من خلال عدة قنوات رسمية تشمل فروع البنوك المختلفة، ومكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات، إضافة إلى ماكينات الصراف الآلي.

يأتي هذا التنوع في أماكن الصرف ضمن خطة الوزارة لتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم دون أي معوقات، وضمان وصول الرواتب إلى جميع العاملين في الدولة بمختلف مواقعهم الجغرافية.

صرف مرتبات مايو

جدول صرف مرتبات شهر فبراير 2026 حسب الجهات

حددت وزارة المالية الجهات التي يبدأ صرف مرتباتها ابتداءً من يوم الأحد 22 فبراير، وتشمل مجلس النواب، ومجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووزارات التموين، والقوى العاملة، والإسكان، والتضامن، إضافة إلى مديريات الطرق والنقل. ويأتي هذا التنظيم بهدف توزيع الضغط على منظومة الصرف وضمان سهولة حصول الموظفين على رواتبهم.

أما الجهات التي تقرر صرف مرتباتها ابتداءً من يوم الأحد 23 فبراير، فتشمل وزارات التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والتربية والتعليم، والزراعة، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية، إلى جانب المحكمة الدستورية العليا، والأزهر الشريف، ودار الإفتاء، والنيابة الإدارية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الوزراء، والنيابة العامة، واللجنة العليا للانتخابات.

ويعكس هذا الجدول حرص الوزارة على تنظيم عملية الصرف بشكل متوازن.

زيادة المرتبات والمعاشات.. رئيس الوزراء يعلن الموعد الرسمي ويزف بشرى لـ18 مليون مواطن قريبًا

الحد الأدنى لمرتبات شهر فبراير 2026

أوضحت وزارة المالية تفاصيل الحد الأدنى لمرتبات شهر فبراير 2026 وفقا للدرجات الوظيفية المختلفة، حيث يبلغ الحد الأدنى للدرجة الممتازة أو ما يعادلها 13.800 جنيه، بينما يصل الحد الأدنى للدرجة العالية أو ما يعادلها إلى 11.800 جنيه.

أما درجة مدير عام أو ما يعادلها فيبلغ الحد الأدنى لمرتبها 10.300 جنيه، في حين يبلغ الحد الأدنى للدرجة الأولى أو ما يعادلها 9.800 جنيه.

وبالنسبة للدرجة الثانية أو ما يعادلها فقد حددت الوزارة الحد الأدنى عند 8.500 جنيه، بينما يبلغ الحد الأدنى للدرجة الثالثة أو ما يعادلها 8000 جنيه.

كما حددت الوزارة الحد الأدنى للدرجة الرابعة أو ما يعادلها عند 7300 جنيه، في حين يبلغ الحد الأدنى لكل من الدرجة الخامسة والدرجة السادسة أو ما يعادلهما 7100 جنيه. ويعكس هذا الهيكل استمرار العمل بنظام الأجور المعلن دون أي تغيير في القيم المقررة.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر

ويؤكد إعلان موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026، وتبكير الصرف قبل نهاية الشهر، حرص الدولة على دعم الموظفين ومراعاة الظروف المعيشية، خاصةً مع قرب شهر رمضان، مع الالتزام الكامل بالضوابط المالية والتنظيمية التي تضمن انتظام عملية الصرف واستقرارها في جميع الجهات الحكومية.

