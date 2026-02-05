شيرين عبدالوهاب كانت طوق النجاة .. لميس الحديدي تكشف سر أغنية أنقذتها من السرطان

كشفت الإعلامية لميس الحديدي عن جانب إنساني مؤثر من رحلتها مع مرض السرطان، التي خاضتها قبل نحو عشر سنوات، أثناء تلقيها العلاج داخل أحد المستشفيات في لندن، مؤكدة أن أغنية للفنانة شيرين عبد الوهاب كانت ترافقها يوميًا وتمنحها الأمل.

وأوضحت لميس الحديدي، خلال برنامجها «الصورة» المذاع على قناة النهار، أنها سافرت إلى لندن للعلاج، وكانت تحاول التمسك بأي شيء يمنحها القوة لمواجهة الألم وعدم الاستسلام للمرض، مشيرة إلى أن أغنية «طريقي» لشيرين عبد الوهاب شكّلت مصدر دعم نفسي ودافعًا كبيرًا لها خلال تلك المرحلة الصعبة.

ونستعرض المزيد من خلال الفيديوجراف التالي