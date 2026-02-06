حبه لفاتن حمامة دفعه لمحاولة الانتحـ.ار.. عائلة يوسف شاهين تكشف أسرارا في حياته

كشفت عائلة المخرج الراحل يوسف شاهين، خلال حلقة من برنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي على قناة ON، عن جوانب شخصية ومهنية لم تكن معروفة للجمهور، تضمنت تفاصيل مؤثرة عن بداياته الفنية وعلاقاته العاطفية.

أزمة عاطفية شديدة

وفي إحدى الفقرات، تحدثت ماريان وجابي خوري عن قصة حب كانت قد تهدد حياة شاهين، حيث أكدا أن المخرج الراحل مر بأزمة عاطفية شديدة دفعته إلى محاولة الانتحار.

وأرجعت العائلة ذلك إلى حبه الشديد للفنانة الراحلة فاتن حمامة، الذي كان شديدًا لدرجة أنه أصبح يسيطر على حياته.

قصة الحب بين شاهين وفاتن حمامة

وأوضحت أن قصة الحب بين شاهين وفاتن حمامة لم تكتمل، بسبب ارتباطها بالفنان الراحل عمر الشريف، وهو ما لم يستطع شاهين تقبله في البداية، مما دفعه إلى الانهيار النفسي ومحاولة إنهاء حياته.