يسرا اللوزي: يوسف شاهين صاحب الفضل في دخولي عالم السينما والفن |فيديو

تحدثت الفنانة يسرا اللوزي عن علاقتها الخاصة بالمخرج الراحل يوسف شاهين، على هامش احتفالية تكريم المخرج الراحل يوسف شاهين ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، مؤكدة أنه صاحب الفضل الأكبر في دخولها عالم السينما والفن بشكل عام، وأن الحديث عنه دائمًا ما يحمل لها مشاعر خاصة وذكريات لا تُنسى.

وأوضحت يسرا اللوزي، خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان، في برنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، أنها تحرص على التواجد في أي مناسبة أو احتفالية تتعلق به، تقديرًا لمكانته وتأثيره الكبير في مسيرتها الفنية.

واستعادت يسرا اللوزي أول يوم تصوير لها في حياتها السينمائية، مؤكدة أنه كان يومًا استثنائيًا لن تنساه، حيث قالت إن أول يوم تصوير لفيلم إسكندرية نيويورك كان يوم 25 يناير 2003، وهو نفس يوم عيد ميلاد يوسف شاهين، مضيفة أن ذلك اليوم كان أول مرة تدخل فيها بلاتوه سينما، وهو ما جعله محفورًا في ذاكرتها حتى الآن.

وأكدت يسرا اللوزي أن يوسف شاهين لم يكن مجرد مخرج، بل كان مدرسة فنية متكاملة، بأسلوب مختلف ورؤية خاصة، وخرج من تحت يده عدد كبير من الفنانين الذين ما زالوا مستمرين وناجحين حتى اليوم.

وأضافت أنها تشعر بأنها محظوظة للغاية، لأنها كانت أصغر فنانة تعمل تحت قيادته، معتبرة هذه التجربة علامة فارقة في حياتها الفنية والإنسانية.