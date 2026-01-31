قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قصر و محتاج يراجع نفسه.. تعليق قوي من أيمن أشرف على واقعة إمام عاشور
مواعيد قطارات أسوان اليوم السبت 31-1-2026.. النوم والعادي والمكيف
حفاظاً على الاستدامة.. مناخ بورسعيد يكثف جهوده على ممشي الكورنيش
خلال لقائه بطلبة الأكاديمية العسكرية.. الرئيس السيسي يؤكد أهمية ممارسة الرياضة وترسيخ ثقافتها بين المصريين
يسرا اللوزي: يوسف شاهين صاحب الفضل في دخولي عالم السينما والفن |فيديو
برلمانية تطالب بتوفير منظومة نقل جماعي منتظمة داخل مدينة كفر الدوار
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 31-1-2026 فى البنوك
سعر الذهب اليوم 31-1-2026
هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟.. إليك النوع والكمية المناسبة
حلمي طولان يكشف كواليس عمل اللجنة الفنية باتحاد الكرة
الاتحاد السكندري يقترب من ضم الأنجولي مابولولو
يسرا اللوزي: يوسف شاهين صاحب الفضل في دخولي عالم السينما والفن |فيديو

تحدثت الفنانة يسرا اللوزي عن علاقتها الخاصة بالمخرج الراحل يوسف شاهين، على هامش احتفالية تكريم المخرج الراحل يوسف شاهين ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، مؤكدة أنه صاحب الفضل الأكبر في دخولها عالم السينما والفن بشكل عام، وأن الحديث عنه دائمًا ما يحمل لها مشاعر خاصة وذكريات لا تُنسى.

وأوضحت يسرا اللوزي، خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان، في برنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، أنها تحرص على التواجد في أي مناسبة أو احتفالية تتعلق به، تقديرًا لمكانته وتأثيره الكبير في مسيرتها الفنية.

واستعادت يسرا اللوزي أول يوم تصوير لها في حياتها السينمائية، مؤكدة أنه كان يومًا استثنائيًا لن تنساه، حيث قالت إن أول يوم تصوير لفيلم إسكندرية نيويورك كان يوم 25 يناير 2003، وهو نفس يوم عيد ميلاد يوسف شاهين، مضيفة أن ذلك اليوم كان أول مرة تدخل فيها بلاتوه سينما، وهو ما جعله محفورًا في ذاكرتها حتى الآن.

وأكدت يسرا اللوزي أن يوسف شاهين لم يكن مجرد مخرج، بل كان مدرسة فنية متكاملة، بأسلوب مختلف ورؤية خاصة، وخرج من تحت يده عدد كبير من الفنانين الذين ما زالوا مستمرين وناجحين حتى اليوم.

وأضافت أنها تشعر بأنها محظوظة للغاية، لأنها كانت أصغر فنانة تعمل تحت قيادته، معتبرة هذه التجربة علامة فارقة في حياتها الفنية والإنسانية.

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟.. إليك النوع والكمية المناسبة

