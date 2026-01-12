يسرا اللوزى: كنت أتمنى العمل مع ماجد الكدواني وتحقق بـ كان ياما كان

كشفت الفنانة يسرا اللوزى، خلال لقاء لها مع قناة ON الفضائية، كواليس مسلسل «كان ياما كان»، الذى تشارك في بطولته مع الفنان ماجد الكدواني، وينتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

وقالت يسرا اللوزي، إنها كانت تأمل في التعاون مع ماجد الكدواني منذ فترة طويلة، مشيرة إلى أن مسلسل كان ياما كان، يسلط الضوء على قضية الطلاق باعتبارها قرار مصيري يجب حسابه قبل اتخاذه، ويناقش العمل العلاقات الإنسانية بعمق في إطار درامي.

مسلسل كان ياما كان

مسلسل “كان ياما كان” بطولة النجم ماجد الكدواني، يسرا اللوزي، وينظر عرضه في موسم رمضان 2026، وهو من تأليف شيرين دياب وإخراج كريم العدل وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجناينى، وينتمي للمسلسلات ذات الـ15 حلقة.

يسرا اللوزي

وقد حققت يسرا اللوزي جماهيرية ونجاحًا كبيرًا في الموسم الرمضاني الماضي (2025) من خلال شخصية رباب في مسلسل “لام شمسية” الذي استمر لفترة حديث جميع منصات التواصل الاجتماعي.

ومن أبرز أعمال اللوزي الأخيرة مسلسل “السراب” أمام خالد النبوي، تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد، ومسلسل “المداح” الجزء الخامس في رمضان 2025 مع الفنان حمادة هلال، ومسلسل “صلة رحم” رمضان 2024 مع إياد نصار، والذي حاز على إشادات كبيرة من الجمهور والنقاد.

وفي السينما، تعد أحدث أعمال اللوزي فيلم “ليلة العيد” مع النجمة يسرا وسيد رجب وريهام عبد الغفور، وسبقه فيلم “المحكمة” للمخرج محمد أمين والمؤلف أحمد عبد الله، وفيلم “العنكبوت” للمخرج أحمد نادر جلال مع النجوم أحمد السقا ومنى زكي وظافر العابدين، وفيلم “جروب الماميز” أمام النجمة روبي.