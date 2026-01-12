قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تاج الدين يحذر من الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مرضى الجهاز التنفسي
أحمد موسى يناقش تطورات المشهد البرلماني والسياسي في حلقة جديدة من على مسئوليتي
وزير الرياضة يكلف لجنة مختصة لبحث شكوى بوجود مخالفات في اتحاد القوة البدنية
أحمد موسى يقدم الشكر للنائب محمد أبو العينين .. لهذا السبب
عاجل.. سحب رعدية ممطرة تضرب 6 محافظات.. وتحذيرات مستمرة من الرياح والأتربة
سرعة الرياح وصلت لـ 60 كم.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد عن حالة الطقس
محمود فوزي: تعاون كامل بين الحكومة ومجلس النواب بتشكيله الجديد
احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية
برشلونة يعلن اجتياز كانسيلو الفحص الطبي والإعلان الرسمي قريبا
قرار مهم من مدرب السنغال قبل مواجهة مصر في أمم إفريقيا
ظهر في شوارع روما.. التركي جان يامان ينفي أنباء القبض عليه
علي الدين هلال ومجلس النواب في برنامج أحمد موسى اليوم .. بث مباشر
يسرا اللوزى: كنت أتمنى العمل مع ماجد الكدواني وتحقق بـ كان ياما كان

يسرا اللوزى
يسرا اللوزى
سعيد فراج

كشفت الفنانة يسرا اللوزى، خلال لقاء لها مع قناة ON الفضائية، كواليس مسلسل «كان ياما كان»، الذى تشارك في بطولته مع الفنان ماجد الكدواني، وينتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل. 

وقالت يسرا اللوزي، إنها كانت تأمل في التعاون مع ماجد الكدواني منذ فترة طويلة، مشيرة إلى أن مسلسل كان ياما كان، يسلط الضوء على قضية الطلاق باعتبارها قرار مصيري يجب حسابه قبل اتخاذه، ويناقش العمل العلاقات الإنسانية بعمق في إطار درامي. 

مسلسل كان ياما كان

مسلسل “كان ياما كان” بطولة النجم ماجد الكدواني، يسرا اللوزي، وينظر عرضه في موسم رمضان 2026، وهو من تأليف شيرين دياب وإخراج كريم العدل وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجناينى، وينتمي للمسلسلات ذات الـ15 حلقة. 

يسرا اللوزي 

وقد حققت يسرا اللوزي جماهيرية ونجاحًا كبيرًا في الموسم الرمضاني الماضي (2025) من خلال شخصية رباب في مسلسل “لام شمسية” الذي استمر لفترة حديث جميع منصات التواصل الاجتماعي.

ومن أبرز أعمال اللوزي الأخيرة مسلسل “السراب” أمام خالد النبوي، تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد، ومسلسل “المداح” الجزء الخامس في رمضان 2025 مع الفنان حمادة هلال، ومسلسل “صلة رحم” رمضان 2024 مع إياد نصار، والذي حاز على إشادات كبيرة من الجمهور والنقاد.

وفي السينما، تعد أحدث أعمال اللوزي فيلم “ليلة العيد” مع النجمة يسرا وسيد رجب وريهام عبد الغفور، وسبقه فيلم “المحكمة” للمخرج محمد أمين والمؤلف أحمد عبد الله، وفيلم “العنكبوت” للمخرج أحمد نادر جلال مع النجوم أحمد السقا ومنى زكي وظافر العابدين، وفيلم “جروب الماميز” أمام النجمة روبي.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد