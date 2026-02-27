مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27-2-2026 والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، اليوم الجمعة 27-2-2026، إلى عدد من المواجهات القوية في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية، حيث تتصدر قمة الدوري الإنجليزي الممتاز بين أستون فيلا ووولفرهامبتون المشهد الكروي، إلى جانب لقاء مرتقب في الدوري السعودي للمحترفين يجمع الهلال والشباب.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

يشهد الدوري الإنجليزي مواجهة قوية تجمع وولفرهامبتون أمام أستون فيلا في تمام الساعة العاشرة مساءً، في لقاء يسعى خلاله الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعهما في جدول الترتيب.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ضمن منافسات الدوري الإسباني، يلتقي ليفانتي مع ديبورتيفو ألافيس عند الساعة العاشرة مساءً، في مباراة متكافئة تحمل أهمية كبيرة للفريقين.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

في الدوري الإيطالي، يواجه بارما نظيره كالياري في تمام الساعة 9:45 مساءً، في صراع قوي لحصد النقاط.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

يستضيف ستراسبورج فريق لانس في مواجهة تقام عند 9:45 مساءً ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

مواعيد مباريات الدوري الألماني

يلتقي أجسبورج مع كولن في تمام الساعة 9:30 مساءً، ضمن منافسات الدوري الألماني.

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تقام ثلاث مباريات في الدوري السعودي عند الساعة التاسعة مساءً:

الحزم أمام الاتفاق، والاتحاد ضد الخليج، والشباب أمام الهلال، على أن تُنقل اللقاءات عبر قناة Thmanyah.

مواعيد مباريات الدوري الإماراتي

تشهد منافسات الدوري الإماراتي للمحترفين ثلاث مواجهات عند 7:30 مساءً: البطائح ضد بني ياس، دبا أمام النصر، وخورفكان في مواجهة العين.

مواعيد مباريات الدوري القطري

في دوري نجوم قطر، يلتقي الأهلي مع الشحانية، وأم صلال أمام الوكرة، وذلك في تمام الساعة 8:30 مساءً