مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27-2-2026 والقنوات الناقلة
تعرف على سعر الذهب اليوم 27-2-2026
طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي
هيلاري كلينتون تدلي بشهادتها في قضية جيفري إبستين أمام الكونجرس
الأوقاف: أيام الله في رمضان.. موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الجمهورية
مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور
أزمة ريبيرو.. الأهلي يرفض قرار الفيفا ويدافع عن حقه أمام المحكمة الرياضية
نائب الرئيس الأمريكي: الضربات العسكرية ضد إيران لا تزال قيد الدراسة
القيادة المركزية الأمريكية تطلع ترامب على الخيارات المتاحة ضد إيران
الكومي: سيراميكا كليوباترا فقد صدارة الدوري بفعل فاعل
تطورات قضية عروس بورسعيد.. محامي أسرة المجني عليها يطلب عرض العريس ونجلة شقيقته على الطب الشرعي
رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27-2-2026 والقنوات الناقلة

أستون فيلا
رباب الهواري

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، اليوم الجمعة 27-2-2026، إلى عدد من المواجهات القوية في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية، حيث تتصدر قمة الدوري الإنجليزي الممتاز بين أستون فيلا ووولفرهامبتون المشهد الكروي، إلى جانب لقاء مرتقب في الدوري السعودي للمحترفين يجمع الهلال والشباب.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

يشهد الدوري الإنجليزي مواجهة قوية تجمع وولفرهامبتون أمام أستون فيلا في تمام الساعة العاشرة مساءً، في لقاء يسعى خلاله الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعهما في جدول الترتيب.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ضمن منافسات الدوري الإسباني، يلتقي ليفانتي مع ديبورتيفو ألافيس عند الساعة العاشرة مساءً، في مباراة متكافئة تحمل أهمية كبيرة للفريقين.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

في الدوري الإيطالي، يواجه بارما نظيره كالياري في تمام الساعة 9:45 مساءً، في صراع قوي لحصد النقاط.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

يستضيف ستراسبورج فريق لانس في مواجهة تقام عند 9:45 مساءً ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

مواعيد مباريات الدوري الألماني

يلتقي أجسبورج مع كولن في تمام الساعة 9:30 مساءً، ضمن منافسات الدوري الألماني.

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تقام ثلاث مباريات في الدوري السعودي عند الساعة التاسعة مساءً:
الحزم أمام الاتفاق، والاتحاد ضد الخليج، والشباب أمام الهلال، على أن تُنقل اللقاءات عبر قناة Thmanyah.

مواعيد مباريات الدوري الإماراتي

تشهد منافسات الدوري الإماراتي للمحترفين ثلاث مواجهات عند 7:30 مساءً: البطائح ضد بني ياس، دبا أمام النصر، وخورفكان في مواجهة العين.

مواعيد مباريات الدوري القطري

في دوري نجوم قطر، يلتقي الأهلي مع الشحانية، وأم صلال أمام الوكرة، وذلك في تمام الساعة 8:30 مساءً

أستون فيلا الدوري الانجليزي الدوري الاسباني اخبار الرياضة

الاهلي

الصفقة تمت.. لاعب الأهلي يوقع لـ الزمالك 4 مواسم

المتهمة "دعاء" وكلمة السر "شهد".. من هم قتلة عروس بورسعيد في منزل خطيبها؟

حاولت كشف أمر خطير فخلصوا عليها في منزل خطيبها.. من قتل فاطمة عروس بورسعيد؟

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة رسميًا.. كيف تتأكد أنك من مستحقي منحة التموين؟

كشف اللغز فى القضية باعترافات دعاء زوجة شقيق خطيب المجنى عليها

بعد اعتراف المتهمة.. تفاصيل جديدة في واقعة مصرع عروس بورسعيد داخل منزل الزوجية

الأرصاد

ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس غدًا الجمعة

العروسين

سلفتها كلمة السر .. عروس بورسعيد خرجت من عش الزوجية بـ"الكفن الأبيض"

صرف مرتبات شهر مارس

قبل عيد الفطر.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 للعاملين بالدولة

السيارة لحظة الحادث

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور

ارشيفيه

إصابة شخص بطلق خرطوش في مشاجرة بالدقهلية

جانب من اللقاء

أسوان تستعد لمنتدى السلام والتنمية في نسخته السادسة

ارشيفية

لاقوه جوه ماكينة رى .. العثور على جثة شخص فى ظروف غامضة بجمصة

بالصور

هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالطماطم والخضرة وعجة البطاطس بالبيض

